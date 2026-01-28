IBM progresse en Bourse après des résultats solides et des perspectives favorables pour 2026
information fournie par Zonebourse 28/01/2026 à 22:36
IBM table pour 2026 sur une croissance de plus de 5% de son chiffre d'affaires, légèrement au-dessus des attentes, bien qu'en ralentissement par rapport aux 8% enregistrés en 2025. Le groupe prévoit également un accroissement de son flux de trésorerie libre, qui devrait dépasser les 15,7 milliards de dollars cette année. Le PDG Arvind Krishna s'est félicité d'une année 2025 "solide", marquée par une progression dans toutes les lignes d'activité, notamment dans l'intelligence artificielle générative, dont les revenus ont atteint 12,5 milliards de dollars.
Au quatrième trimestre, les revenus logiciels ont augmenté de 14% à 9 milliards de dollars, soutenus par les solutions d'automatisation, de données et les produits Red Hat. Le segment infrastructure a progressé de 21% à 5,1 milliards, porté par la performance de la gamme IBM Z Systems ( 67%). Enfin, IBM a annoncé une hausse de son dividende trimestriel à 1,68 dollar par action, marquant 110 années consécutives de versements, un record historique dans le secteur technologique.
Valeurs associées
|294,110 USD
|NYSE
|+0,14%
