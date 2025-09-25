IBM progresse après les résultats de son partenariat avec HSBC dans le domaine de l'informatique quantique

25 septembre - ** Les actions de la société technologique International Business Machine IBM.N augmentent de 3,3 % à 276,43 $ avant le marché

** Le partenariat de la société avec la banque londonienne HSBC HSBA.L pour l'utilisation à titre expérimental d'ordinateurs quantiques pour faciliter la transaction d'obligations a donné des résultats prometteurs

** HSBC affirme que la nouvelle technologie a permis d'améliorer de 34 % la prédiction de la probabilité d'exécution d'une transaction obligataire au prix indiqué

** Il s'agit d'un exemple rare d'une grande société financière qui tire des avantages précoces d'une technologie émergente

** Huit des 23 sociétés de courtage considèrent l'action IBM comme "achetée" ou supérieure, 12 comme "conservée" et trois comme "vendue"; le prix médian est de 280 $

** Jusqu'à la dernière clôture, IBM a progressé de 21,7 % depuis le début de l'année