IBM progresse après les résultats de son partenariat avec HSBC dans le domaine de l'informatique quantique
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 13:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 septembre - ** Les actions de la société technologique International Business Machine IBM.N augmentent de 3,3 % à 276,43 $ avant le marché

** Le partenariat de la société avec la banque londonienne HSBC HSBA.L pour l'utilisation à titre expérimental d'ordinateurs quantiques pour faciliter la transaction d'obligations a donné des résultats prometteurs

** HSBC affirme que la nouvelle technologie a permis d'améliorer de 34 % la prédiction de la probabilité d'exécution d'une transaction obligataire au prix indiqué

** Il s'agit d'un exemple rare d'une grande société financière qui tire des avantages précoces d'une technologie émergente

** Huit des 23 sociétés de courtage considèrent l'action IBM comme "achetée" ou supérieure, 12 comme "conservée" et trois comme "vendue"; le prix médian est de 280 $

** Jusqu'à la dernière clôture, IBM a progressé de 21,7 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

HSBC HLDG
1 021,300 GBX LSE -1,53%
IBM
267,530 USD NYSE 0,00%
