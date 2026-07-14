IBM met en garde : l'essor de l'IA pèse sur les budgets logiciels et provoque une chute des cours dans le secteur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur l'évolution du cours de l'action, ajout de détails au paragraphe 4)

IBM a provoqué mardi une chute des marchés après avoir annoncé un chiffre d’affaires prévisionnel pour le deuxième trimestre inférieur aux estimations et indiqué que les entreprises privilégiaient les dépenses liées aux infrastructures de centres de données plutôt qu’aux logiciels, ce qui constitue le signe le plus flagrant à ce jour de l’impact croissant de l’IA sur le secteur.

L'action de « Big Blue » IBM.N a chuté de 20% en pré-ouverture, entraînant dans son sillage les autres valeurs du secteur des logiciels ainsi que les contrats à terme sur le Dow Jones .DJI . L'ETF iShares Expanded Tech-Software Sector

IGV.N était en baisse de plus de 4%.

Les investisseurs du secteur des logiciels sont depuis longtemps sur le qui-vive, craignant que les outils d’IA capables d’automatiser les tâches routinières ne constituent une menace existentielle pour l’industrie. L’annonce de mardi a montré que même l’essor des dépenses en serveurs, puces et équipements réseau destinés à l’IA grignotait les budgets consacrés aux logiciels.

« Au cours des dernières semaines de juin, nous avons vu nos clients réorienter leurs dépenses d’investissement trimestrielles vers l’achat de serveurs, de solutions de stockage et de mémoire afin de s’assurer un accès à des infrastructures soumises à des contraintes d’approvisionnement, en prévision des hausses de prix attendues », a déclaré Arvind Krishna, directeur général d’IBM, dans une lettre adressée aux investisseurs. « Bien que nous ayons anticipé dans nos prévisions un certain impact lié à la chaîne d’approvisionnement , nous n’avions pas prévu l’ampleur de cette réorientation des dépenses d’investissement », a déclaré M. Krishna, ajoutant que l’entreprise avait « peiné » à s’adapter assez rapidement et que « de nombreux contrats importants » n’avaient pas pu être conclus comme prévu.

Selon les résultats préliminaires, la société table sur un chiffre d’affaires de 17,2 milliards de dollars pour le trimestre, contre une estimation des analystes de 17,86 milliards de dollars, d’après les données compilées par LSEG.

Le bénéfice par action ajusté devrait s’établir à 2,93 dollars, contre une estimation de 3,02 dollars.

« C’est une période difficile pour IBM et les valeurs du secteur des logiciels… La grande question sera de savoir combien de temps durera cette réorientation vers les infrastructures et la cybersécurité », a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG Group.

« Quelques mois supplémentaires pourraient être supportables, mais au-delà, de sérieuses questions se poseront à nouveau concernant les valeurs du secteur des logiciels. »

Microsoft MSFT.O , ServiceNow NOW.N , Salesforce CRM.N et Intuit INTU.O ont reculé de 3% à 5%.