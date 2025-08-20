 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
IBM lance Surya, un modèle d'IA pour prédire la météo solaire
information fournie par Cercle Finance 20/08/2025 à 17:33

(Zonebourse.com) - IBM annonce avec la NASA le lancement de Surya, un modèle open source d'intelligence artificielle conçu pour analyser les images solaires haute résolution et améliorer la prévision des tempêtes solaires

L'idée est de pouvoir anticiper l'impact des tempêtes solaires sur les infrastructures critiques comme satellites, GPS, télécommunications et réseaux électriques. En phase de test, Surya a amélioré de 16% la précision de classification des éruptions solaires et permet de localiser visuellement leur apparition jusqu'à deux heures à l'avance.

Entraîné sur 9 ans de données issues de l'Observatoire de la dynamique solaire, il surmonte les limites des prévisions traditionnelles.

Juan Bernabe-Moreno (IBM) voit en Surya 'une étape critique pour protéger notre civilisation technologique', tandis que Kevin Murphy (NASA) souligne sa capacité à analyser le comportement du Soleil avec une rapidité et une précision inédites.

Mis en accès libre sur Hugging Face, le modèle doit favoriser de nouvelles applications scientifiques et industrielles.



