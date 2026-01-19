IBM lance Enterprise Advantage pour l'industrialisation de l'IA
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 12:39
C'est parti : IBM vient de lancer "IBM Enterprise Advantage", un service de conseil présenté comme "inédit" et qui vise à accélérer l'intégration de l'IA au sein des flux de travail des entreprises.
Concrètement, ce nouveau service permet aux clients de déployer des agents autonomes et des applications d'IA générative tout en conservant leurs infrastructures actuelles.
"Nous avons résolu bon nombre de ces défis au sein d'IBM en utilisant l'IA pour transformer nos propres opérations, offrant ainsi aux investisseurs la perspective d'une monétisation accrue du savoir-faire opérationnel du groupe", indique en substance Mohamad Ali, vice-président senior et directeur d'IBM Consulting,
L'offre mise notamment sur l'interopérabilité avec les principaux fournisseurs de cloud et sur une gouvernance rigoureuse pour transformer les prototypes en solutions d'entreprise pérennes.
Pour rappel, Wall Street restera portes closes aujourd'hui en raison de la journée de commémoration de Martin Luther King. Le titre IBM est en vert depuis le début de l'année avec un gain de l'ordre de 3,2% sur la période;.
Valeurs associées
|305,830 USD
|NYSE
|+2,62%
