IBM: la nouvelle génération de serveurs Power11 est dévoilée information fournie par Cercle Finance • 08/07/2025 à 14:35









(CercleFinance.com) - IBM a dévoilé mardi l'IBM Power11, sa nouvelle génération de serveurs dotée d'innovations au niveau des processeurs, de l'architecture matérielle et de la couche logicielle de virtualisation.



Dans un communiqué, le groupe technologique indique avoir conçu le Power11 en vue de fournir des opérations simplifiées et disponibles en permanence grâce à la flexibilité du 'cloud' hybride et de permettre aux entreprises de maintenir leur compétitivité à l'ère de l'IA.



Le Power11 a été conçu pour être le serveur le plus résilient de l'histoire de la plateforme IBM Power, avec un taux de disponibilité de 99,9999%



Sans aucun temps d'arrêt planifié pour la maintenance du système et une détection garantie des menaces de ransomware en moins d'une minute, la gamme de serveurs 'place la barre très haut en matière de continuité d'activité', souligne IBM.



Pour la première fois, la disponibilité sur le marché du Power11 inclura simultanément des serveurs haut de gamme, de milieu de gamme et d'entrée de gamme.



Le Power11 sera également le premier serveur IBM Power à proposer l'accélérateur IBM Spyre, le système sur puce d'IBM prévu au quatrième trimestre, conçu spécialement pour les applications gourmandes en IA.



L'IBM Power11 sera disponible sur le marché le 25 juillet prochain.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.