Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IBM: intégré à la liste de Goldman Sachs, le titre progresse information fournie par Cercle Finance • 03/09/2024 à 16:41









(CercleFinance.com) - L'action IBM est l'une des rares composantes de l'indice Dow Jones à progresser ce mardi à la Bourse de New York suite à la décision de Goldman Sachs d'intégrer le titre dans sa liste de valeurs américaines préférées ('US Conviction List').



Vers 10h30 (heure de Wall Street), le titre du groupe informatique gagnait autour de 0,2%, alors que le Dow lâchait au même moment plus de 1,1%.



Jim Schneider, l'analyste en charge de la valeur chez Goldman, met en évidence la bascule actuellement opérée par l'entreprise en vue de redynamiser sa croissance sur le long terme.



Dans une note, il souligne tout particulièrement la vigueur selon lui 'sous-évaluée' de l'entreprise dans le domaine des logiciels, ainsi que ses gains de parts de marché dans le conseil en technologie, deux bonnes nouvelles qui pourraient non seulement soutenir les résultats, mais aussi favoriser une expansion de ses multiples boursiers, indique-t-il.





Valeurs associées IBM 201,96 USD NYSE -0,05%