IBM gagne un contrat auprès du Département de la Guerre
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 17:29
Ce contrat vise à moderniser les affichages tarifaires dans les commissariats du monde entier, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience d'achat pour le personnel militaire et leurs familles.
Selon l'accord, le géant informatique mettra à niveau le système existant d'étiquetage électronique (ESL) dans 177 commissariats américains et installera de nouveaux systèmes sur 58 sites à l'étranger dans 12 pays.
Le nouveau système ESL permettra des mises à jour en temps réel des prix et une meilleure disponibilité des produits pour le personnel militaire et leurs familles, ainsi qu'une rationalisation des processus afin de réduire le travail manuel.
IBM assurera la maintenance matérielle, les licences logicielles, la sécurité, la mitigation des vulnérabilités, la formation et un support continu pour l'infrastructure ESL existante. Les installations à l'étranger devraient commencer début 2026.
Valeurs associées
|238,680 USD
|NYSE
|+4,05%
A lire aussi
-
Le Premier ministre indien Narendra Modi a souligné mercredi à Jérusalem que son pays se tenait "fermement" au côté d'Israël, présentant ses condoléances pour "chaque vie perdue" dans l'attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023. "Nous ressentons ... Lire la suite
-
(Actualisé avec perspectives 2026) Eiffage FOUG.PA a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires en hausse de 4,8% à périmètre et change constants en 2025, à 25,31 milliards d'euros, le groupe français de construction et concessionnaire d'autoroutes citant un "marché ... Lire la suite
-
par Claude Chendjou Les Bourses européennes ont terminé dans le vert mercredi et Wall Street était également bien orientée dans une séance marquée par une hausse des valeurs technologiques, de la finance et des ressources de base avec le reflux de la volatilité ... Lire la suite
-
La Cour suprême du Brésil a déclaré mercredi coupables deux hommes politiques d'avoir commandité l'assassinat en 2018 de la conseillère municipale de Rio, Marielle Franco, icône de la cause noire et LGBT+, mettant en lumière les liens entre des responsables politiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer