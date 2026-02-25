 Aller au contenu principal
IBM gagne un contrat auprès du Département de la Guerre
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 17:29

IBM annonce avoir obtenu un contrat d'une valeur maximale de 112 MUSD pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans auprès de la Defense Commissary Agency (DECA) du Département de la Guerre (DOW).

Ce contrat vise à moderniser les affichages tarifaires dans les commissariats du monde entier, afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle et l'expérience d'achat pour le personnel militaire et leurs familles.

Selon l'accord, le géant informatique mettra à niveau le système existant d'étiquetage électronique (ESL) dans 177 commissariats américains et installera de nouveaux systèmes sur 58 sites à l'étranger dans 12 pays.

Le nouveau système ESL permettra des mises à jour en temps réel des prix et une meilleure disponibilité des produits pour le personnel militaire et leurs familles, ainsi qu'une rationalisation des processus afin de réduire le travail manuel.

IBM assurera la maintenance matérielle, les licences logicielles, la sécurité, la mitigation des vulnérabilités, la formation et un support continu pour l'infrastructure ESL existante. Les installations à l'étranger devraient commencer début 2026.

Valeurs associées

IBM
238,680 USD NYSE +4,05%
