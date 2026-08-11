 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

IBM et Together AI concluent un accord de 240 millions de dollars portant sur un cluster d'inférence IA équipé de technologies Nvidia
information fournie par Reuters 11/08/2026 à 14:00
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

IBM IBM.N et la start-up Together AI ont signé un accord pluriannuel d’une valeur de 240 millions de dollars visant à mettre en place un cluster d’intelligence artificielle à grande échelle sur IBM Cloud à l’aide des systèmes Nvidia NVDA.O , ont annoncé mardi les deux entreprises.

Ce cluster assurera l’inférence pour des modèles d’IA open source, qui ont gagné en popularité alors que les entreprises cherchent à maîtriser les coûts liés à l’IA et à prendre en compte les préoccupations concernant les incidents de cybersécurité impliquant des modèles d’Anthropic, d’OpenAI et de Meta META.O .

L’inférence, processus consistant à exécuter des modèles d’IA entraînés pour générer des réponses, est devenue l’un des principaux moteurs de la demande en capacité de calcul, incitant les fournisseurs de cloud et les fabricants de puces à investir des milliards de dollars dans l’extension des infrastructures d’IA.

Le cluster sur IBM Cloud utilisera les systèmes HGX B300 de Nvidia, qui associent les nouveaux processeurs Blackwell du fabricant de puces à son équipement réseau Ethernet Spectrum-X. Nvidia a déclaré que les puces Blackwell sont optimisées pour l’inférence IA.

La plateforme de Together AI, basée à San Francisco, permet aux entreprises d’entraîner et d’exécuter des charges de travail d’IA sur des modèles ouverts tels que DeepSeek, MiniMax et Kimi, à des coûts inférieurs à ceux des systèmes fermés. Sa dernière valorisation s’élevait à 8,3 milliards de dollars en juillet .

Valeurs associées

IBM
239,880 USD NYSE +1,59%
META PLATFORMS
605,3950 USD NASDAQ +1,76%
NVIDIA
218,4600 USD NASDAQ +0,42%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,596 +14,84%
CAC 40
8 714,94 -0,13%
Pétrole Brent
88,53 +0,74%
VALNEVA
2,48 +6,44%
2CRSI
28,16 -1,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank