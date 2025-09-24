IBM et SCREEN renforcent leur partenariat dans la lithographie EUV
information fournie par Zonebourse 24/09/2025 à 15:06
Le développement se concentrera sur la technologie High NA (High Numerical Aperture) EUV, essentielle au-delà du noeud 2nm. Dans ces procédés avancés, des particules infimes ou des micro-rayures peuvent compromettre la performance, rendant le nettoyage crucial.
Mukesh Khare, directeur général des semi-conducteurs IBM, souligne que 'la technologie High NA EUV est critique pour concevoir des semi-conducteurs plus petits et puissants dans l'ère de l'IA'. Akihiko Okamoto, président de SCREEN, met en avant l'objectif commun de fournir des solutions robustes adaptées aux exigences du sous-2nm.
Valeurs associées
|272,140 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
L'Ukraine doit régler dans les prochains jours les détails juridiques d'une production conjointe d'armes avec les États-Unis, a déclaré mercredi l'ambassadrice de Kyiv à Washington, dans le cadre d'un effort crucial visant à soutenir l'industrie de la défense ukrainienne. ... Lire la suite
-
La Cour d’appel de Paris a annoncé mercredi avoir condamné Sanofi et Sanofi Winthrop Industrie à payer 150,7 millions d'euros à la Caisse nationale d’assurance maladie (Cnam) à titre de dommages-intérêts, en réparation d'un préjudice subi du fait de pratiques anticoncurrentielles. ... Lire la suite
-
(Actualisé avec Oracle) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,12% pour le Dow Jones .DJI , de 0,14% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,19% pour
-
Eaux Perrier: l'UFC-Que Choisir demande la suspension de la commercialisation, Nestlé Waters se défend
L'association de consommateurs UFC-Que Choisir a demandé mercredi au tribunal judiciaire de Nanterre le retrait temporaire des bouteilles Perrier, marque de Nestlé Waters, dont elle considère la commercialisation en tant qu'eau "minérale naturelle" comme trompeuse, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer