IBM et AMD s'allient avec Zyphra pour une infrastructure d'IA de nouvelle génération
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 16:17
La première phase du déploiement a été livrée en septembre, avec une extension prévue en 2026. Zyphra utilisera cette capacité pour entraîner son supe-ragent 'Maia', conçu pour accroître la productivité des entreprises via le traitement du langage, de l'image et du son.
Selon le communiqué, cet accord témoigne de la montée en puissance de l'offre conjointe IBM-AMD en matière de cloud hybride, de calcul haute performance et d'IA générative.
Valeurs associées
|282,020 USD
|NYSE
|-0,02%
A lire aussi
-
Cinq survivants au total ont été extraits mercredi des décombres d'une école islamique indonésienne qui s'est effondrée lundi, alors que des parents désespérés demandent d'accélérer les efforts pour retrouver des dizaines d'autres enfants encore présumés piégés. ... Lire la suite
-
Le géant français des jeux vidéo Ubisoft a amorcé mercredi sa réorganisation avec le lancement opérationnel de "Vantage Studios", une nouvelle filiale regroupant ses plus grosses marques, a-t-il indiqué à l'AFP. Cette structure exploitera sous licence avec Ubisoft ... Lire la suite
-
La flottille pour Gaza, qui se trouve au large de l'Egypte, s'est dite déterminée mercredi à poursuivre sa route malgré des "manoeuvres d'intimidation" attribuées à Israël et des appels de gouvernements européens à ne pas s'approcher davantage du territoire palestinien. ... Lire la suite
-
Numéro un peu particulier du Journal des biotechs, sans point d'actualité mais avec deux entretiens. Le premier est consacré à Pascal Prigent qui revient notamment sur l'arrêt du programme VS-01 dans l'ACLF et réaffirme la stratégie de Genfit dans cette indication. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer