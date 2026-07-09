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IBM enrichit sa plateforme logicielle Bob
information fournie par Zonebourse 09/07/2026 à 13:25

IBM annonce d'importantes mises à jour d'IBM Bob, sa plateforme de développement logiciel agentique, incluant de nouvelles capacités multi-agents, des analyses intégrées des coûts et de l'utilisation de l'IA, ainsi que des flux de travail spécialisés et préconçus destinés à moderniser les systèmes d'entreprise.

"Maintenant que les organisations utilisent l'IA pour écrire d'énormes quantités de code, leurs défis en matière de développement logiciel se sont étendus à d'autres parties du processus. 85% des professionnels DevSecOps interrogés s'accordent à dire que l'IA a déplacé le goulot d'étranglement de l'écriture du code vers sa révision et sa validation", souligne IBM.

Selon le groupe, IBM Bob est conçu pour apporter des capacités d'IA partout où le travail d'ingénierie logicielle est effectué. Plutôt que de limiter l'IA à une seule interface de développement pour des tâches isolées, Bob offre une base unifiée permettant aux équipes de se coordonner tout au long du cycle de vie du développement logiciel.

Parmi les nouveautés, les utilisateurs peuvent désormais accéder à Bobalytics, une nouvelle fonctionnalité qui les aide à surveiller la consommation, à allouer les ressources et à assurer le suivi nécessaire afin de pouvoir faire évoluer l'IA conformément à leurs exigences internes.

De plus, Bob permet désormais aux modèles de solliciter plusieurs outils en un seul tour et de les exécuter simultanément. Enfin, des sous-agents Bob prennent en charge des tâches complexes dans un contexte isolé afin de fournir des réponses rapides tout en contribuant à maîtriser les coûts.

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