IBM en hausse après avoir dépassé les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel

28 janvier - ** Les actions d'IBM IBM.N ont augmenté de 8,7 % à 319,92 $ dans les échanges prolongés

** IBM affiche un chiffre d'affaires de 19,69 milliards de dollars au 4ème trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 19,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Les résultats trimestriels ajustés s'élèvent à 4,52 dollars par action, contre 4,32 dollars estimés par les analystes

** Le chiffre d'affaires du segment logiciel de Co au 4ème trimestre s'élève à 9,03 milliards de dollars, dépassant les estimations de 8,77 milliards de dollars

** L'action a baissé de 0,69% en 2025