 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

IBM en hausse après avoir dépassé les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 22:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 janvier - ** Les actions d'IBM IBM.N ont augmenté de 8,7 % à 319,92 $ dans les échanges prolongés

** IBM affiche un chiffre d'affaires de 19,69 milliards de dollars au 4ème trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 19,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Les résultats trimestriels ajustés s'élèvent à 4,52 dollars par action, contre 4,32 dollars estimés par les analystes

** Le chiffre d'affaires du segment logiciel de Co au 4ème trimestre s'élève à 9,03 milliards de dollars, dépassant les estimations de 8,77 milliards de dollars

** L'action a baissé de 0,69% en 2025

Valeurs associées

IBM
294,110 USD NYSE +0,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank