IBM dépasse ses estimations de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre, l'engouement pour l'IA stimulant la demande de logiciels

La croissance du segment des logiciels stimule le chiffre d'affaires du quatrième trimestre

Le chiffre d'affaires et le bénéfice d'IBM au 4ème trimestre dépassent les estimations compilées par le LSEG

Décélération de la croissance du cloud hybride

Le ralentissement du cloud hybride résulte de la fermeture du gouvernement américain l'année dernière - CFO

IBM ne communiquera plus sur son "carnet d'affaires IA" à partir du 1er trimestre

IBM IBM.N a battu les estimations de Wall Street pour le chiffre d'affaires et le bénéfice du quatrième trimestre mercredi, l'adoption rapide de l'IA stimulant la demande pour ses services logiciels, allant de la gestion de vastes quantités de données à l'automatisation des processus informatiques.

Les actions de la société ont augmenté de près de 9 % dans les échanges prolongés.

Les entreprises ont redoublé d'efforts pour mettre à niveau leurs suites logicielles afin de développer des technologies d'intelligence artificielle à forte intensité de données, ce qui a favorisé les ventes des fournisseurs de services informatiques et de logiciels tels qu'IBM.

Big Blue a déclaré un chiffre d'affaires de 19,69 milliards de dollars pour le trimestre de décembre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 19,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté de 4,52 dollars par action a également dépassé l'estimation d'un bénéfice de 4,32 dollars par action.

IBM a renforcé son portefeuille de logiciels, se tournant vers la croissance inorganique pour mieux répondre aux exigences des entreprises adoptant l'IA, avec des opérations telles que l'acquisition de HashiCorp pour 6,4 milliards de dollars et le rachat en cours de 11 milliards de dollars de la société d'infrastructure de données Confluent CFLT.O .

IBM prévoit d'absorber environ 600 millions de dollars de dilution liée à l'acquisition de Confluent en 2026, en grande partie en raison de la rémunération à base d'actions et des charges d'intérêt, a déclaré le directeur financier Jim Kavanaugh lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats.

Le chiffre d'affaires de son segment logiciel s'est élevé à 9,03 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre, dépassant également l'estimation de 8,77 milliards de dollars.

Au sein du segment des logiciels, l'unité Automation a progressé de 18 % et les ventes de l'unité Data ont augmenté de 22 % au cours du trimestre.

L'ARRÊT DES ACTIVITÉS FÉDÉRALES AFFECTE LE CLOUD HYBRIDE

Cependant, la croissance des ventes de son unité de cloud hybride à forte marge - connue sous le nom de Red Hat - s'est ralentie à 10 % au quatrième trimestre, contre 14 % au troisième trimestre et 16 % au deuxième.

La croissance de l'unité de cloud hybride a été affectée par la plus longue fermeture du gouvernement américain de l'histoire, qui s'est produite au dernier trimestre 2025, a déclaré le directeur financier Kavanaugh lors d'une interview avec Reuters.

La fermeture a pénalisé la croissance de Red Hat de "quelques points", a déclaré M. Kavanaugh, ajoutant que le gouvernement fédéral représente environ 15 % de ses réservations dans le domaine du cloud hybride.

Le gouvernement fédéral semblait également se diriger vers une fermeture partielle cette semaine, les républicains et les démocrates étant en désaccord sur le financement du département de la sécurité intérieure du président Donald Trump.

"Nous allons devoir faire face à cette situation au fur et à mesure que nous avançons. Espérons qu'il s'agit d'une perturbation à court terme", a déclaré M. Kavanaugh.

"Si le gouvernement approuve la résolution budgétaire, reprend ses activités et ne procède pas à une fermeture, nous devrons attendre de voir comment les choses se déroulent."

Le "carnet d'affaires AI" de l'entreprise a atteint 12,5 milliards de dollars au quatrième trimestre, soit une hausse de 3 milliards de dollars par rapport au trimestre précédent.IBM cessera de présenter cette mesure séparément à partir du premier trimestre, a déclaré M. Kavanaugh.