Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client IBM: BPA accru de 5% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 24/10/2024 à 13:42









(CercleFinance.com) - IBM a dévoilé mercredi soir un bénéfice net opérationnel (non GAAP) accru de 2% à 2,2 milliards de dollars au titre du troisième trimestre 2024, soit 2,30 dollars par action (+5%), avec une marge avant impôt ajustée en amélioration d'un point à 16,6%.



Le chiffre d'affaires du géant informatique a augmenté de 1% à 15 milliards de dollars en données publiées, et de 2% à taux de changes constants, une croissance de 10% dans les logiciels ayant compensé un recul de 7% en infrastructures.



Revendiquant un carnet d'affaires de plus de trois milliards de dollars en IA générative, IBM se dit confiant dans sa capacité à générer un free cash-flow annuel de plus de 12 milliards, tiré par l'expansion continue de sa marge opérationnelle.





Valeurs associées IBM 232,21 USD NYSE 0,00%