L'heure du grand oral pour Marie-Ange Debon, proposée à la tête de La Poste

Députés et sénateurs vont se prononcer, après avoir auditionné Marie-Ange Debon, candidate désignée par Emmanuel Macron pour diriger le mastodonte public, confronté à la baisse du courrier ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

La présidente de Keolis, Marie-Ange Debon, va-t-elle devenir la première femme à la tête de La Poste ? Députés et sénateurs se prononceront mardi, après avoir auditionné la candidate désignée par Emmanuel Macron pour diriger le mastodonte public, confronté à la baisse du courrier.

Patronne depuis août 2020 de Keolis, filiale de la SNCF spécialisée dans les transports publics, Marie-Ange Debon, 60 ans, détaillera sa feuille de route devant les commissions des affaires économiques du Sénat et de l'Assemblée nationale, respectivement à 15H et 17H.

Sa nomination comme PDG de La Poste pour un mandat de cinq ans sera validée si la somme des votes négatifs exprimés dans les deux commissions n'excède pas trois cinquièmes des suffrages, puis entérinée par décret au Journal officiel.

Diplômée d'HEC et de l'ENA, Marie-Ange Debon succéderait ainsi à Philippe Wahl, contraint de passer le flambeau après douze ans pour raison d'âge, avec la lourde tâche de maintenir financièrement à flot un groupe employant 230.000 postiers et soumis depuis plusieurs années à la baisse drastique des volumes de courrier.

L'entreprise aux 34,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires (en 2024) souffre aussi du fait que ses missions de service public (distribution du courrier et de la presse, aménagement du territoire, accessibilité bancaire) ne soient pas intégralement financées par l'Etat.

Détenue à 66% par la Caisse des dépôts et à 34% par l'Etat, elle a récemment fait polémique en renforçant son partenariat avec Temu, plateforme de bazar du géant chinois PDD Holdings.

Marie-Ange Debon devrait ainsi être interrogée sur les plateformes asiatiques à prix discount, qui représentent 22% des colis acheminés par La Poste mais sont accusées notamment de concurrence déloyale, de pollution et de travail indigne.

D'autant que le projet de budget 2026 de l'Etat prévoit une taxe sur les petits colis livrés par des entreprises établies hors de l'Union européenne, notamment de Chine.

La question du "déplafonnement des salaires" sera également "au cœur des débats" alors que la rémunération des dirigeants de La Banque postale, Stéphane Dedeyan, et de sa filiale CNP Assurances, Marie-Aude Thépaut, dépassent les 450.000 euros imposés aux patrons d'entreprises publiques, selon La Lettre.

Du côté des syndicats de La Poste, "on attend avec impatience de connaître" le projet de Mme Debon, a indiqué à l'AFP Stéphane Chevet, administrateur CFDT, espérant "une consolidation du groupe tel qu'il existe aujourd'hui et une défense des emplois".

"On espère une rupture avec la politique menée jusqu'ici qui vise à privatiser chaque jour un peu plus La Poste", a en revanche prévenu Christian Mathorel, secrétaire général de la fédération CGT des activités postales et télécom.

L'Elysée ayant tardé à choisir sa candidate, une gouvernance par intérim avait été mise en place fin juin, avec notamment Philippe Wahl à la présidence du conseil d'administration.