Airbus va investir aux côtés de Cathay dans la production de SAF
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 12:32
Dans le cadre de ce partenariat, les deux entreprises prévoient de collaborer afin d'identifier et d'évaluer les projets favorisant l'essor de la production de SAF, à l'horizon 2030 et au-delà.
Les projets seront examinés en fonction de leur viabilité commerciale, de la maturité technologique et du potentiel de fourniture à long terme, expliquent les deux groupes.
L'accord a été annoncé à Hong Kong en marge du Symposium mondial sur la durabilité de l'IATA, lors d'une cérémonie animée par Alex McGowan, directeur des opérations et de la prestation de services de Cathay, et Anand Stanley, président d'Airbus pour la région Asie-Pacifique.
Airbus et Cathay entretiennent un partenariat de longue date, remontant à 1989, date à laquelle la compagnie aérienne avait passé sa première commande d'avions Airbus.
Cathay exploite aujourd'hui 86 appareils Airbus et doit en recevoir plus de 70 supplémentaires dans le cadre de livraisons futures.
Valeurs associées
|207,7500 EUR
|Euronext Paris
|+1,99%
