IBM affirme que l'algorithme clé de correction d'erreurs en informatique quantique peut fonctionner sur des puces AMD conventionnelles

(Corrige le titre et le premier paragraphe pour indiquer que l'algorithme effectue une correction d'erreur et non un calcul quantique; corrige le titre de Jay Gambetta au paragraphe 5) par Stephen Nellis

IBM IBM.N a déclaré vendredi qu'elle était en mesure d'exécuter un algorithme clé de correction d'erreurs en informatique quantique sur des puces courantes d'Advanced Micro Devices AMD.O , ce qui constitue une étape vers la commercialisation d'ordinateurs superpuissants. Le géant américain fait la course pour développer l'informatique quantique face à Microsoft MSFT.O et à Alphabet GOOGL.O Google, qui a annoncé un algorithme révolutionnaire cette semaine .

Les ordinateurs quantiques utilisent ce que l'on appelle des qubits pour résoudre des problèmes qui prendraient des milliers d'années aux ordinateurs conventionnels - des problèmes tels que la façon dont des trillions d'atomes réagissent au fil du temps. Cependant, les qubits sont sujets à des erreurs qui peuvent rapidement dépasser le travail de calcul utile d'une puce quantique.

En juin, IBM a déclaré avoir mis au point un algorithme destiné à fonctionner avec les puces quantiques et capable de corriger ces erreurs. Dans un document de recherche dont Reuters a eu connaissance et qui sera publié lundi, IBM montrera qu'elle peut exécuter ces algorithmes en temps réel sur un type de puce appelé "Field Programmable Gate Array", fabriqué par AMD. Jay Gambetta, directeur de la recherche chez IBM, a déclaré que ces travaux montraient que l'algorithme d'IBM non seulement fonctionnait dans le monde réel, mais aussi qu'il pouvait fonctionner sur une puce AMD facilement disponible et qui n'était pas "ridiculement chère".

"La mise en œuvre de cet algorithme et la démonstration que cette mise en œuvre est en fait 10 fois plus rapide que ce qui est nécessaire est une grande affaire", a déclaré M. Gambetta lors d'une interview.

IBM a un plan pluriannuel pour construire un ordinateur quantique appelé Starling d'ici 2029. M. Gambetta a déclaré que les travaux sur les algorithmes divulgués vendredi ont été achevés un an avant la date prévue.