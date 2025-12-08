IBM accélère son développement dans le cloud avec l'acquisition de Confluent pour 11 milliards de dollars, alors que la demande d'IA est en plein essor

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 6)

IBM IBM.N a annoncé lundi qu'elle allait racheter la société d'infrastructure de données Confluent

CFLT.O dans le cadre d'une opération évaluée à 11 milliards de dollars, renforçant ainsi ses offres d'informatique dématérialisée pour tirer parti d'un boom de la demande induit par l'IA.

Big Blue, sous la direction d'Arvind Krishna, a multiplié les fusions-acquisitions pour renforcer ses activités dans le domaine du cloud et des logiciels - un secteur à forte croissance et à marge élevée - alors que les clients investissent pour mettre à niveau leur infrastructure numérique afin d'héberger des applications complexes d'intelligence artificielle.

Confluent, basé à Mountain View (Californie), fournit la technologie nécessaire à la gestion de flux de données massifs en temps réel pour les modèles d'intelligence artificielle.

"IBM et Confluent permettront aux entreprises de déployer l'IA générative et agentique mieux et plus rapidement", a déclaré Arvind Krishna dans un communiqué.

"Avec l'acquisition de Confluent, IBM fournira la plateforme de données intelligentes pour l'informatique d'entreprise, spécialement conçue pour l'IA."

Le prix de l'offre de 31 dollars par action représente une prime d'environ 34 % par rapport à la dernière clôture de Confluent. Les actions de Confluent ont bondi de près de 30 %, tandis qu'IBM a augmenté d'environ 2 % dans les premiers échanges.

L'action Confluent a augmenté de près de 44 % depuis le 7 octobre, dernière séance avant que Reuters ne rapporte que la société envisageait une vente après avoir suscité l'intérêt d'un acquéreur.

UNE SÉRIE D'ACQUISITIONS

IBM se tourne depuis longtemps vers la conclusion d'accords pour gagner en envergure et repousser la concurrence, en particulier dans le domaine de l'informatique dématérialisée (cloud computing).

En avril de l'année dernière, l'entreprise a racheté la société HashiCorp dans le cadre d'une transaction évaluée à 6,4 milliards de dollars. Les analystes considèrent que l'acquisition de Red Hat en 2019, pour un montant de 34 milliards de dollars, a été le principal catalyseur qui a stimulé ses activités dans le domaine de l'informatique dématérialisée.

IBM financera l'opération Confluent avec ses liquidités et la transaction devrait être finalisée d'ici le milieu de l'année 2026.

L'opération devrait stimuler le bénéfice de base ajusté d'IBM au cours de la première année complète suivant la finalisation de la transaction et ajoutera au flux de trésorerie disponible au cours de la deuxième année.