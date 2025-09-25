Iberdrola: UBS maintient son conseil et son objectif
information fournie par Zonebourse 25/09/2025 à 10:20
Iberdrola va investir 58 milliards d'euros d'ici 2028 (+30 %) pour accélérer la croissance des réseaux aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Suite à l'annonce de ces nouveaux objectifs d'investissement, UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 17,3 E.
'L'entreprise vise une croissance annuelle à un chiffre élevé du bénéfice net ajusté ; nous sommes légèrement en avance à 10 % ; nous voyons une marge de progression et des surprises sur le consensus de 7 %' indique UBS.
'Nous prévoyons de réaliser un bénéfice net de 7,6 milliards d'euros en 2028, avec environ 20 milliards d'euros alloués aux dividendes entre 2024 et 2028' a déclaré Ignacio Galán, président exécutif d'Iberdrola.
Valeurs associées
|15,7000 EUR
|Sibe
|+0,22%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 25/09/2025 à 10:20:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
Dans un parc à conteneurs balayé par le vent à proximité du port tentaculaire de Rotterdam, une grue déplace une batterie blanche de 30 tonnes pour la fixer sur un navire transporteur, auquel elle assurera huit heures de fret sans émissions. Le navire, le MS Den ... Lire la suite
-
Le tribunal correctionnel de Paris a relaxé jeudi Nicolas Sarkozy des accusations de corruption et de financement illégal de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007 par Mouammar Kadhafi, mais l'a jugé coupable d'association de malfaiteurs pour avoir "laissé ... Lire la suite
-
Berenberg a annoncé jeudi avoir abaissé de 'acheter' à 'conserver' son conseil sur le titre TotalEnergies , avec un objectif de cours également revu à la baisse de 60 à 57 euros. Dans une étude consacrée au secteur européen du pétrole et du gaz, l'analyste dit ... Lire la suite
-
La cour d'assises du Tarn examine jeudi au procès de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de sa femme Delphine, le contenu de leurs téléphones portables, des données techniques qui montrent notamment que l'infirmière, au moment de sa disparition, était "persuadée" ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer