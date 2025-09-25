 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Iberdrola: UBS maintient son conseil et son objectif
25/09/2025

UBS estime qu'il n'y a pas de surprises majeures dans le plan 2024-28E. L'analyste souligne la concentration accrue sur les réseaux britanniques et américains.

Iberdrola va investir 58 milliards d'euros d'ici 2028 (+30 %) pour accélérer la croissance des réseaux aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Suite à l'annonce de ces nouveaux objectifs d'investissement, UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif inchangé de 17,3 E.

'L'entreprise vise une croissance annuelle à un chiffre élevé du bénéfice net ajusté ; nous sommes légèrement en avance à 10 % ; nous voyons une marge de progression et des surprises sur le consensus de 7 %' indique UBS.

'Nous prévoyons de réaliser un bénéfice net de 7,6 milliards d'euros en 2028, avec environ 20 milliards d'euros alloués aux dividendes entre 2024 et 2028' a déclaré Ignacio Galán, président exécutif d'Iberdrola.

