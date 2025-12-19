 Aller au contenu principal
Iberdrola réalise l'acquisition du parc éolien d'Ararat en Australie
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 10:14

Située dans l'État de Victoria, l'installation dispose d'une capacité installée de 242 MW et est en service depuis 2017.

Iberdrola développe ainsi sa présence dans le Victoria et renforce sa capacité à fournir des contrats à de grands clients avec sa propre capacité de production.

Cette transaction accélérera la croissance d'Iberdrola en Australie, un marché où l'entreprise prévoit d'investir 1 milliard d'euros d'ici 2028.

Cette annonce intervient après l'acquisition réussie par Iberdrola de Tungkillo BESS et l'attribution du statut de partenaire de développement à VicGrid pour développer la portion victorienne de l'Interconnecteur Victoria New South Wales (VNI West).

