Iberdrola réalise l'acquisition du parc éolien d'Ararat en Australie
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 10:14
Iberdrola développe ainsi sa présence dans le Victoria et renforce sa capacité à fournir des contrats à de grands clients avec sa propre capacité de production.
Cette transaction accélérera la croissance d'Iberdrola en Australie, un marché où l'entreprise prévoit d'investir 1 milliard d'euros d'ici 2028.
Cette annonce intervient après l'acquisition réussie par Iberdrola de Tungkillo BESS et l'attribution du statut de partenaire de développement à VicGrid pour développer la portion victorienne de l'Interconnecteur Victoria New South Wales (VNI West).
A lire aussi
-
Après trois années de stagnation, l'économie allemande ne connaîtra qu'une timide reprise en 2026, avant de s'accélérer grâce à l'augmentation des dépenses publiques, a déclaré vendredi la Bundesbank dans la mise à jour semestrielle de ses prévisions économiques. ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,09% pour le Dow Jones .DJI , de 0,31% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,46% pour le Nasdaq .IXIC : * NVIDIA
-
Des centaines de personnes ont nagé au large de la plage de Bondi à Sydney, vendredi, en hommage aux 15 personnes tuées par balle dimanche lors d'une fête juive. "Ils ont massacré des victimes innocentes, et aujourd'hui, je nage là-bas et je retrouve ma communauté ... Lire la suite
-
Les appels à une "trêve de Noël" se multiplient après l'annonce du report de l'accord UE-Mercosur mais la colère des agriculteurs persiste sur le terrain face à la gestion de la dermatose bovine par le gouvernement, dont le chef Sébastien Lecornu reçoit vendredi ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer