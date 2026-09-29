Iberdrola monte sur un relèvement à l'achat chez Deutsche Bank

Iberdrola prend 1,6% à 20,7 EUR à Madrid, dans le sillage d'un relèvement de recommandation chez Deutsche Bank de "conserver" à "acheter", avec un objectif de cours porté de 18,50 à 22 EUR sur le titre du groupe énergétique espagnol.

Mettant à jour ses estimations pour refléter la hausse des prix de l'électricité et le renforcement du profil de croissance à court terme, la banque allemande s'attend désormais à ce que la période de croissance des bénéfices à deux chiffres chez Iberdrola, qui a débuté en 2022, se poursuive jusqu'en 2028.

Selon Deutsche Bank, les prévisions pour 2026 seront presque certainement relevées lors de la publication des résultats du 3e trimestre, la mise à jour du plan stratégique d'Iberdrola en mars 2027 devrait constituer un catalyseur positif, et le consensus de résultats à moyen terme pourrait augmenter d'environ 10%.

"Alors qu'Iberdrola se négocie avec une prime significative par rapport à son secteur, sa prime par rapport à ses pairs directs se situe à son plus bas niveau depuis un certain temps", ajoute l'établissement financier, qui passe donc à l'achat sur le dossier.