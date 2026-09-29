 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Iberdrola monte sur un relèvement à l'achat chez Deutsche Bank
information fournie par Zonebourse 29/09/2026 à 13:46

Ajouter Boursorama à vos sources

Iberdrola prend 1,6% à 20,7 EUR à Madrid, dans le sillage d'un relèvement de recommandation chez Deutsche Bank de "conserver" à "acheter", avec un objectif de cours porté de 18,50 à 22 EUR sur le titre du groupe énergétique espagnol.

Mettant à jour ses estimations pour refléter la hausse des prix de l'électricité et le renforcement du profil de croissance à court terme, la banque allemande s'attend désormais à ce que la période de croissance des bénéfices à deux chiffres chez Iberdrola, qui a débuté en 2022, se poursuive jusqu'en 2028.

Selon Deutsche Bank, les prévisions pour 2026 seront presque certainement relevées lors de la publication des résultats du 3e trimestre, la mise à jour du plan stratégique d'Iberdrola en mars 2027 devrait constituer un catalyseur positif, et le consensus de résultats à moyen terme pourrait augmenter d'environ 10%.

"Alors qu'Iberdrola se négocie avec une prime significative par rapport à son secteur, sa prime par rapport à ses pairs directs se situe à son plus bas niveau depuis un certain temps", ajoute l'établissement financier, qui passe donc à l'achat sur le dossier.

Valeurs associées

IBERDROLA
18,0350 EUR Sibe +0,31%
IBERDROLA
20,5300 EUR Sibe +0,93%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
HAFFNER ENERGY
0,843 -2,43%
Pétrole Brent
103,02 -2,88%
CAC 40
8 067,18 -0,14%
SOITEC
154,2 +8,17%
BIOPHYTIS
0,0502 +7,96%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank