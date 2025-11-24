Iberdrola lance une OPA sur sa filiale brésilienne Neoenergia
information fournie par Zonebourse 24/11/2025 à 13:42
Il propose le même prix que celui payé à son partenaire PREVI le 31 octobre dernier, soit 32,5 reais brésiliens par action, plus les intérêts officiels à partir de cette date : un décaissement total d'environ 1030 millions d'euros est ainsi attendu.
'Cette transaction simplifiera la structure de Neoenergia, offrant à ses activités et à son financement une plus grande flexibilité et réduisant les coûts liés au maintien de la négociation des actions sur le marché', explique Iberdrola.
Principal fournisseur d'électricité au Brésil, Neoenergia est présent dans 18 Etats et dans le district fédéral, desservant 40 millions de personnes dans le pays. Il dispose de 3800 MW de production renouvelable, principalement hydroélectrique.
