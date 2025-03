Iberdrola: dans le vert avec des propos de broker information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 13:58









(CercleFinance.com) - Iberdrola gagne près de 2% et surperforme ainsi la tendance à Madrid, aidé par des propos d'UBS qui réitère sa recommandation 'achat' tout en rehaussant son objectif de cours de 15,3 à 15,9 euros sur l'action du groupe énergétique espagnol.



'Le débat sur la valorisation tourne autour de la prime par rapport au secteur, en ignorant le potentiel de croissance du BPA', juge le broker, ajoutant que '2025 devrait être une autre année pour une croissance du groupe de premier ordre dans son secteur'.





Valeurs associées IBERDROLA 14,3900 EUR Sibe +1,73%