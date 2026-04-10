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Iberdrola aurait mis en pause la vente d'un parc solaire espagnol d'environ 1 GW
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 21:32

Le groupe espagnol aurait suspendu le processus de cession d'une participation minoritaire dans un portefeuille solaire valorisé autour d'un milliard de dollars, sur fond de discussions compliquées et d'intérêt acheteur en recul.

Iberdrola aurait suspendu, pour l'instant, la vente d'une participation minoritaire dans un portefeuille solaire espagnol d'environ 1 gigawatt, selon des sources de Reuters proches du dossier. Le groupe espagnol aurait lancé ce processus l'an dernier en visant une valorisation proche de 1 milliard de dollars pour l'ensemble de l'actif, connu sous le nom de Project Julieta.

Selon l'une des sources, le niveau de valorisation recherché aurait compliqué les discussions. Une autre aurait évoqué une perte d'intérêt du candidat présenté jusqu'à récemment comme le favori. Iberdrola n'aurait pas souhaité commenter ce qu'il considère comme des spéculations de marché.

Cette suspension potentielle interviendrait dans un contexte plus difficile pour le solaire en Espagne. Les capacités installées auraient fortement progressé ces dernières années, sans que la demande d'électricité ne suive au même rythme, ce qui pèserait sur les prix de vente de l'électricité et sur la valeur des actifs.

Pour Iberdrola, la rotation d'actifs et les partenariats resteraient un axe central de la stratégie. Lors de son Capital Markets Day de septembre 2025, le groupe avait fixé un objectif de 13,2 milliards d'euros d'opérations sur 2025-2028, dont environ 75% seraient déjà réalisés et plus de 90% à un stade avancé. Le produit de ces opérations est destiné à contribuer au financement de nouveaux investissements dans les activités clés du groupe, en particulier les réseaux électriques.

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