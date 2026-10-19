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Iambic Therapeutics, soutenue par Nvidia, chute sous son cours d'introduction en bourse
information fournie par Reuters 19/10/2026 à 16:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 octobre - ** Le titre d'Iambic Therapeutics IAM.O , société de développement de médicaments soutenue par le géant de l'IA Nvidia NVDA.O , a chuté de jusqu'à 41 % pour atteindre 14,10 dollars lors de sa troisième séance de cotation lundi

** Le titre IAM a ouvert à 16,15 dollars jeudi après une introduction en bourse de 150 millions de dollars , au prix de 16 dollars, soit le point médian de la fourchette de prix annoncée

** Le titre a clôturé en hausse d’environ 26 % vendredi à 23,81 dollars, après avoir atteint un plus haut à 25 dollars

** Les introductions en bourse de sociétés biotechnologiques se sont poursuivies, même si la volatilité des marchés et la flambée des rendements obligataires ont, de concert, freiné l’appétit des investisseurs pour les nouvelles cotations

** Iambic développe un portefeuille de candidats-médicaments mis au point à l’aide de sa plateforme d’IA pour traiter les tumeurs solides. La société a conclu des partenariats avec des géants pharmaceutiques, notamment AbbVie ABBV.N et Takeda Pharmaceutical 4502.T

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