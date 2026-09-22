Iambic Therapeutics, société soutenue par QIA et Nvidia, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis alors que l'essor du secteur biotechnologique se poursuit

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(Ajout d'illustrations tout au long du texte, contexte au paragraphe 9)

La société de développement de médicaments Iambic Therapeutics, soutenue par le géant des puces électroniques Nvidia NVDA.O et le fonds souverain du Qatar, a déposé lundi une demande d’introduction en bourse aux États-Unis, venant ainsi renforcer un calendrier déjà bien rempli d’introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies pour cette période automnale.

Alors que la période d’introduction en bourse de l’automne a connu des débuts difficiles en raison des incertitudes liées à la guerre en Iran, aux bouleversements induits par l’IA, à la hausse des rendements obligataires et aux hausses de taux d’intérêt, les analystes estiment que les introductions en bourse dans le secteur des biotechnologies sont restées relativement à l’abri de ces pressions.

Les émissions de ce secteur ont été soutenues cette année par une vague d’acquisitions menées par de grands laboratoires pharmaceutiques.

Les sociétés de développement de médicaments Retension Pharmaceuticals et TRex Bio ont également déposé vendredi une demande d’introduction en bourse aux États-Unis , tandis qu’ADARx Pharmaceuticals a lancé son roadshow plus tôt dans la journée de lundi.

« Les cinq introductions en bourse les plus performantes de l’année (d’un montant de 50 millions de dollars ou plus) sont toutes issues du secteur biotechnologique. Cette tendance s’explique en grande partie par les avancées dans le domaine pharmaceutique et les fusions-acquisitions », a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un prestataire spécialisé dans la recherche axée sur les introductions en bourse et les ETF.

Fondée en 2019 sous le nom d’Entos, Iambic développe un portefeuille de candidats-médicaments mis au point à l’aide de sa plateforme d’IA pour traiter les tumeurs solides.

Son candidat le plus avancé, l’IAM1363, fait actuellement l’objet d’un essai clinique de phase précoce pour le traitement de tumeurs solides telles que le cancer du sein.

Plus tôt dans la journée, Iambic et le laboratoire pharmaceutique AbbVie ABBV.N ont annoncé une collaboration pluriannuelle visant à accélérer la découverte, grâce à l’IA, de traitements à base de petites molécules.

La société, basée à San Diego, en Californie, a également conclu des partenariats avec des laboratoires pharmaceutiques tels que Takeda 4502.T , Lundbeck HLUNa.CO , Revolution Medicines RVMD.O , Jazz Pharmaceuticals JAZZ.O et Bayer.

Iambic, qui prévoit de vendre de nouvelles actions dans le cadre de cette introduction en bourse, a levé environ 461,8 millions de dollars auprès d’investisseurs spécialisés dans les technologies et la santé depuis sa création.

Outre Nvidia et la Qatar Investment Authority, Iambic compte parmi ses principaux bailleurs de fonds les sociétés d’investissement Catalio, Nexus Ventures et Coatue Management.

J.P. Morgan, Jefferies, BofA Securities et Citigroup sont les chefs de file de l'opération. Iambic vise une cotation au Nasdaq sous le symbole "IAM".