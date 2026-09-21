Iambic Therapeutics dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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Une centaine de militants de la CGT se sont rassemblés mardi devant le siège de Sodexo, à Issy-les-Moulineaux dans les Hauts-de-Seine, pour protester contre le projet de suppression de près de 1.100 postes en France annoncé fin août par le géant de la restauration ...
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information fournie par Boursorama avec Media Services•22.09.2026•17:12•
Le prix des carburants a touché des niveaux record ces derniers jours en Europe, sous l'effet de la flambée du pétrole liée à la guerre au Moyen-Orient et aux frappes ukrainiennes sur les raffineries russes. Mais l'ampleur des hausses, comme les remèdes varient ...
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Le sommet annuel de l'ONU démarre mardi avec un discours très attendu de Donald Trump, pourfendeur d'une institution qu'il accuse d'être incapable de résoudre les conflits dans le monde tout en étant lui-même embourbé dans sa guerre en Iran. L'an dernier, l'exposé ...
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Un adolescent a ouvert le feu mardi devant un lycée professionnel de l'ouest de la Turquie, blessant au moins 11 collégiens avant d'être interpellé selon les autorités, lors du troisième drame de ce type dans le pays depuis avril. Trois jeunes se trouvaient dans ...
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