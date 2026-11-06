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IAG prévoit une légère baisse de sa capacité en 2026 par rapport à 2025
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 09:07

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IAG ICAG.L , maison mère de British Airways, a annoncé vendredi que sa capacité annuelle serait légèrement inférieure à celle de l'année précédente, les perturbations aériennes au Moyen-Orient liées à la guerre en cours en Iran et à d'autres conflits régionaux ayant pesé sur ses activités.

Le résultat d'exploitation de la compagnie aérienne au troisième trimestre, hors éléments exceptionnels, s'est élevé à 1,73 milliard d'euros, un chiffre inférieur au consensus des analystes qui s'établissait à 1,81 milliard d'euros, alors que le secteur aérien mondial est confronté à la hausse des coûts du carburant liée à la guerre.

Toutefois, IAG a indiqué que 85% des réservations anticipées pour le quatrième trimestre étaient déjà confirmées, et que les chiffres pour le premier trimestre 2027 s’annonçaient solides.

Son coût total de carburant devrait s’élever à 8,9 milliards d’euros pour l’année, IAG étant actuellement couverte à 45% contre les fluctuations pour 2027.

(Rédigé par Yamini Kalia à Bangalore; Version Française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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