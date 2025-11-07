IAG-Bénéfice en ligne au T3, faiblesse sur les liaisons de l'Atlantique nord

IAG ICAG.L , propriétaire de British Airways, a fait état vendredi d'une légère hausse de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, en ligne avec les attentes, mais a souligné la faiblesse persistante de son offre de cabines économiques sur les points de vente aux États-Unis.

De nombreuses compagnies aériennes ont signalé un ralentissement sur le marché transatlantique, alors que les voyages de l'Europe vers les États-Unis ont chuté depuis l'entrée en fonction du président américain Donald Trump. Sa politique est perçue par beaucoup à l'étranger comme anti-étrangers et anti-commerce.

Le groupe, qui possède également Iberia, Vueling et Aer Lingus, a déclaré que son coefficient d'occupation des passagers - une mesure clé de la performance - a chuté dans toutes les régions. La chute la plus prononcée est une baisse de 2,4 points sur les liaisons lucratives de l'Atlantique nord.

Son bénéfice pour la période de trois mois se terminant le 30 septembre était de 2,05 milliards d'euros, en hausse de 2% par rapport à l'année précédente et en ligne avec les attentes.

