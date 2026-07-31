IAG-Benefice en baisse au T2, impacté par la guerre en Iran

IAG ICAG.L , propriétaire de British Airways, a annoncé vendredi une baisse de 16% de son bénéfice au deuxième trimestre, pénalisé par la flambée des coûts du carburant et la faiblesse de la demande de voyages liée au conflit au Moyen-Orient, et a indiqué qu'il s'attendait désormais à ce que sa capacité reste stable cette année.

IAG, qui détient également Iberia et Aer Lingus, a indiqué que ses coûts de carburant pour l'année se situeraient entre 8,3 et 8,6 milliards d'euros, soit un peu moins que les quelque 9 milliards d'euros prévus en mai.

Le groupe a enregistré un résultat d'exploitation de 1,41 milliard d'euros pour le trimestre, en baisse par rapport aux 1,68 milliard d'euros enregistrés un an plus tôt, mais légèrement supérieur aux 1,37 milliard d'euros prévus par les analystes dans un sondage réalisé par la société.

Ces résultats viennent renforcer la pression et l'incertitude mises en évidence ce mois-ci par d'autres compagnies aériennes, telles que Ryanair RYA.I et easyJet

EZJ.L , alors que la prolongation de la guerre entre les États-Unis et l'Iran fait grimper les coûts et affaiblit la demande de voyages.

(Rédigé par Shashwat Awasthi à Banglaore et Joanna Plucinska à Londres; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)