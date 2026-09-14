IA trop de risques : STM, Legrand et Schneider décrochent

Les titres des sociétés liées à l'intelligence artificielle comme Legrand (-5,08%), Schneider Electric (-4,67%) ou STMicroelectronics (-5,23%) sont particulièrement délaissés ce lundi, face à la volonté des patrons de grosses entreprises (Anthropic, OpenAi ou xAI) de ralentir le développement du secteur. Ce mouvement de défiance a été initié par un message de Jacob Coxon sur X. Cet ancien ingénieur de chez Antrhopic et OpenAI alertait sur les dangers de l'IA, un message vu par 170 millions d'internautes.

Ce week-end, sur son site, Dario Amodei, le président-directeur général d'Anthropic a estimé que le développement de l'intelligence artificielle doit désormais être volontairement ralenti, non pas pour stopper le progrès, mais pour donner aux mesures de sécurité suffisamment de temps pour suivre l'amélioration rapide des capacités des modèles.

Il justifie ce changement de position par deux évolutions récentes. D'abord l'IA serait entrée dans une phase d'accélération spectaculaire, notamment parce qu'elle devient elle-même capable de contribuer au développement de la prochaine génération de modèles. Ensuite, Dario Amodei évoque plusieurs incidents récents montrant que des agents d'IA peuvent adopter des comportements imprévus ou mal alignés, avec à terme des risques majeurs en matière de cybersécurité.

Le patron d'Anthropic propose un plan en trois étapes : installer au sein des grands laboratoires d'IA des évaluateurs indépendants disposant d'un accès comparable à celui des employés ; coordonner les entreprises des pays démocratiques autour de normes de sécurité communes et de limites au rythme de progression ; puis rechercher à terme une coordination internationale, notamment avec la Chine.

Musk et Altman d'accord, Trump moins

Sur son réseau social X, Elon Musk s'est contenté d'un laconique "Dario is right" ("Dario a raison"), tandis que Sam Altman, le patron d'OpenAI abonde dans le même sens. Sur X également, il a évoqué deux façons dont l'IA pourrait très mal tourner : "premièrement, nous pourrions perdre le contrôle de l'avenir au profit de l'IA. C'est inacceptable : nous sommes résolument du côté de l'humanité, et l'IA doit toujours être au service des êtres humains. Pour nous en assurer, nous devons disposer de moyens garantissant que les techniques d'alignement et de sécurité restent en avance sur les progrès des capacités des modèles.

Deuxièmement, nous pourrions nous retrouver dans un monde où le pouvoir serait excessivement concentré. Si une IA extraordinairement puissante était utilisée par une personne ou une entreprise pour imposer sa vision du monde à tous les autres, les conséquences pourraient être extrêmement dystopiques".

Face à cela, Sam Altman s'est montré favorable à l'établissement d'un cadre fédéral afin de garantir des exigences de sécurité cohérentes pour les modèles d'IA de pointe. Enfin, pour se concentrer sur ces enjeux de sécurité, il a indiqué qu'OpenAI n'entrerait pas en bourse cette année.

Enfin, de son côté, Donald Trump a rejeté l'idée de freiner l'innovation en affirmant que les Etats-Unis devaient maintenir leur avance technologique. Il a également qualifié les voix appelant à davantage de régulation de "forces très négatives", suscitant des inquiétudes exagérées ou des scénarios irréalistes.

Nets replis enregistrés par les sociétés

Ces déclarations des grands patrons de l'IA ont logiquement des conséquences en bourse sur les titres du secteur. En France, les principales victimes sont STMicroelectronics, Schneider Electric ou Legrand. STMicro n'est pas un concepteur de processeurs graphiques comme Nvidia, mais le franco-italien joue un rôle important dans l'écosystème de l'intelligence artificielle.

De leur côté, Schneider Electric et Legrand sont plus liés aux datacenters. L'IA générative demande une puissance de calcul importante, entraînant une hausse exponentielle de la consommation d'électricité et une très forte densité thermique dans les serveurs. Schneider Electric et Legrand vendent des équipements sans lesquels ces serveurs ne peuvent pas tourner, ce qui explique le net repli de ces titres en bourse.