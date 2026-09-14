IA : moins de datacenters, plus d'oxygène pour le reste du marché ?

Les indices boursiers américains sont sous pression lundi, après que le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a appelé à ralentir le rythme des nouveaux développements en matière d'IA afin d'atténuer les risques liés aux capacités croissantes des modèles, un appel qui a reçu un soutien modéré de Sam Altman et Elon Musk.

La proposition a rapidement pesé sur les entreprises les plus directement exposées à la course à la puissance de calcul. Les valeurs de l'infrastructure IA sont particulièrement pénalisées, l'indice Philadelphia Semiconductor perdant environ 5%, tandis que Corning, Coherent et Teradyne accusent certaines des plus fortes baisses du S&P 500.

A l'inverse, plusieurs secteurs jusqu'ici considérés comme menacés par l'IA profitent de cette rotation, en premier lieu les éditeurs de logiciels, l'ETF IGV bondissant de 5%. Les entreprises de cybersécurité se démarquent davantage encore face aux inquiétudes croissantes concernant les capacités et les risques associés aux nouveaux modèles.

Mais le bénéficiaire le plus intéressant de ces craintes est probablement le secteur de la construction résidentielle. L'ETF ITB progresse légèrement malgré un taux américain à 10 ans qui a brièvement dépassé 5% lundi. Le développement des infrastructures d'IA nécessite en effet d'énormes capitaux, financés en partie par la dette. Les emprunts massifs des hyperscalers pour financer leurs datacenters constituent donc une source supplémentaire de pression sur le marché obligataire, déjà confronté à l'important déficit public américain.

Un ralentissement de cette course aux datacenters pourrait donc réduire à la marge cette pression. L'enjeu est important pour l'immobilier américain, car avec des taux hypothécaires à 30 ans proches de 7%, contre environ 6% en début d'année, la capacité d'emprunt des ménages s'est encore dégradée.

Les constructeurs doivent parallèlement multiplier les rabais et rachats de taux pour soutenir la demande, ce qui pèse sur leurs marges, alors que leur propre coût de financement reste élevé. Une détente des taux longs améliorerait donc à la fois l'accessibilité au crédit, le trafic d'acheteurs et les conditions de financement des nouveaux projets.

Reste désormais à savoir si ce ralentissement restera limité au débat sur la sécurité de l'IA ou s'il commencera réellement à se traduire par une modération des dépenses d'infrastructure, auquel cas nous pourrions observer un changement de leadership notable à Wall Street au cours des prochains mois.