IA : le marché des réseaux devrait être multiplié par sept d'ici 2027

Selon une nouvelle étude du cabinet TrendForce, le marché mondial des équipements permettant aux puces d'IA de communiquer entre elles devrait passer de 37,9 MdsUSD en 2024 à près de 280 MdsUSD en 2027, soit une croissance annuelle moyenne de 95%.

Les commutateurs, qui acheminent les données à l'intérieur des centres de données, représenteraient à eux seuls 105 MdsUSD de revenus en 2027, devant les modules optiques (84,1 MdsUSD) et les cartes réseau et processeurs de données (57,4 MdsUSD). Mais la transformation la plus notable concerne les connexions entre processeurs, dont la part du marché passerait de 11% en 2024 à 24% en 2027. Cette évolution s'explique par la multiplication des puces au sein des systèmes d'IA, qui nécessitent des échanges de données toujours plus rapides pour fonctionner efficacement.

Ces perspectives donnent un éclairage particulier à l'annonce, lundi, du rachat de Lumentum par Marvell Technology, dans le cadre d'une opération valorisée à 115 MdsUSD. En associant ses puces personnalisées (ASIC) et ses technologies réseau aux lasers et composants optiques de Lumentum, qui permettent de transmettre des données à très haute vitesse grâce à la lumière, Marvell entend proposer une offre plus complète et renforcer sa position face à Broadcom.

TrendForce anticipe parallèlement une hausse de 76% des revenus des modules optiques enfichables en 2027, portée notamment par l'adoption de modèles deux fois plus rapides, mais aussi plus coûteux. Cette montée en gamme devrait profiter aux fournisseurs de technologies optiques, même si les câbles en cuivre devraient rester privilégiés pour les connexions les plus courtes.