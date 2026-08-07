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IA, Fed et Yen : la nouvelle équation des marchés américains
information fournie par AOF 07/08/2026 à 16:50
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(Zonebourse.com) - Pour la banque privée suisse J. Safra Sarasin, "l'économie américaine continue de croître plus fortement que prévu. Les consommateurs maintiennent leurs dépenses malgré la hausse des coûts de l'énergie, soutenus par de généreux remboursements d'impôts. Parallèlement, une vague exceptionnelle d'investissements dans les centres de données, les logiciels, les semi-conducteurs et d'autres infrastructures liées à l'intelligence artificielle crée une nouvelle et puissante source de demande. Ensemble, ces forces portent l'activité économique bien au-dessus de son potentiel de long terme estimé et permettent aux entreprises d'augmenter leurs prix ainsi que leurs marges bénéficiaires."

Inflation et taux directeurs : la Fed sous pression

"Les dépenses d'investissement liées à l'IA montrant peu de signes de ralentissement, et la plupart des indicateurs fondés sur la règle de Taylor suggérant des taux d'intérêt plus élevés, les prochaines publications sur l'inflation seront déterminantes. A moins d'un net ralentissement de l'inflation, les arguments en faveur d'une hausse des taux en septembre sont convaincants", poursuit J. Safra Sarasin.

L'établissement bancaire suisse prévoit deux hausses de taux de la Fed au cours des prochains trimestres, avec des risques orientés à la hausse, tandis que les marchés à terme anticipent actuellement moins de deux relèvements. Par conséquent, il estime que "les anticipations relatives aux taux directeurs pourraient encore progresser", tout en prévoyant un aplatissement de la courbe des taux, les rendements à long terme devant rester globalement confinés dans leur fourchette actuelle."

Marché des changes : le yen pris dans le sillage des taux américains

Les fluctuations des rendements des bons du Trésor américain secouent également les marchés des changes. Une rare intervention conjointe des Etats-Unis et du Japon a temporairement renforcé le yen. Les craintes d'une nouvelle hausse des rendements obligataires américains, provoquée par d'éventuelles ventes de titres du Trésor par le Japon afin de financer ses interventions sur le marché des changes, ont probablement incité l'administration américaine à soutenir les efforts japonais.

Néanmoins, ces mesures prises la semaine dernière ne constituent pas un véritable point d'inflexion pour le yen, car les facteurs fondamentaux à l'origine de sa faiblesse restent présents.

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