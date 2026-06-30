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IA et semi-conducteurs : Acatis alerte sur le risque d'une "bulle de bénéfices"
information fournie par AOF 30/06/2026 à 12:02

(Zonebourse.com) - Pour David Houdek, gérant du fonds Acatis Small Diamonds*, "la demande colossale en semi-conducteurs et en infrastructures IA est bien réelle et la croissance est vertigineuse". Le gérant s'interroge ensuite : "Mais peut-on déjà parler d'une bulle ? Peut-être pas d'une bulle de valorisation classique car les chiffres d'affaires et les bénéfices existent bel et bien. Mais les bulles de bénéfices ne sont pas moins dangereuses comme l'ont démontré les valeurs immobilières américaines avant la crise financière".

"Là où cela devient particulièrement critique, c'est lorsque les bénéfices sont artificiellement gonflés par des imbrications complexes et des doubles comptabilisations", poursuit David Houdek.

L'espoir d'une large diversification du portefeuille grâce à des investissements passifs s'avère souvent illusoire en raison de la forte concentration d'un petit nombre de titres dans les indices les plus plébiscités. Le Kospi-100 coréen en est un exemple extrême. Samsung et SK Hynix, deux valeurs du secteur des semi-conducteurs structurellement très similaires, déterminent à elles seules près de 50% de la performance de l'indice. Les investisseurs en ETF sont exposés à des risques de concentration similaires dans le S&P 500, le MSCI EM Asia ou le MSCI World (la référence absolue des investisseurs passifs).

"Les fonds à gestion active n'ont pas le droit de prendre de tels risques de concentration : ce n'est pas pour rien que le cadre réglementaire prévoit qu'aucun titre individuel ne puisse représenter à lui seul plus de 10 % de la valeur du portefeuille", souligne ensuite David Houdek.

Parallèlement, la moindre annonce médiatique liée au boom de l'IA suffit désormais à faire flamber les cours. La simple déclaration d'intention d'Allbirds, fabricant de chaussures éco-responsables en difficulté annonçant vouloir proposer à l'avenir des capacités de calcul IA plutôt que des baskets, a multiplié le cours par cinq en l'espace de quelques jours. Cette situation présente les caractéristiques d'une bulle dont il est impossible d'anticiper l'éclatement.

Il est toutefois possible de se tenir à l'écart de l'épicentre en réduisant la pondération des secteurs IA et semi-conducteurs, en investissant sur la base de projections plus pragmatiques et en misant davantage sur l'économie réelle.

En fin de compte, les bénéfices réalisés ici et maintenant sont peut-être plus réels que ceux d'un avenir lointain.

* Acatis Investment est une société de gestion de fonds allemande et indépendante, basée à Francfort-sur-le-Main. Le fonds "Small Diamonds", piloté par David Houdek, est spécialisé dans les petites et moyennes capitalisations mondiales (les small & mid caps de moins de 5 milliards d'euros). C'est un fonds commun de placement en actions internationales lancé par Acatis fin 2024.

Le nom "Diamonds" fait référence à ces "pépites" cachées, souvent ignorées par les grands indices, qu'ils tentent de dénicher avant les autres. Elles sont sélectionnées selon les critères stricts du Value Investing (l'investissement axé sur la valeur). Acatis cherche des entreprises ayant un modèle économique solide et une excellente gouvernance et capables de générer des bénéfices constants et de réinvestir leurs flux de trésorerie avec un fort rendement du capital (ce qu'on appelle en finance des compounders).

Même si le fonds est géré depuis l'Allemagne, il investit à l'échelle internationale (son indice de référence est le MSCI World Small Cap). Le portefeuille intègre des valeurs européennes et internationales (par exemple, des entreprises de secteurs variés comme De' Longhi, Sixt, Ipsen ou Wavestone).

Il s'agit d'une gestion de conviction, non indexée, regroupant généralement entre 40 et 60 lignes d'actions sélectionnées une par une.

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Semi-conducteurs
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/06/2026 à 12:02:00.

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