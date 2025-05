IA : Cathay Innovation clôt son fonds de 1 milliard de dollars

(AOF) - Cathay Innovation (fonds global de capital-risque affilié à Cathay Capital) annonce la clôture finale de son troisième fonds de capital-risque à plus de 1 milliard de dollars, focalisé sur les applications de l'intelligence artificielle. Désormais le plus grand fonds de capital-risque de l'Union européenne, sa taille permet d'investir dans l'IA avec une force de frappe comparable à celle des grands acteurs internationaux. Le Fonds III a d'ores et déjà réalisé 14 investissements à hauteur de 235 millions d'euros, dont la moitié à destination de startups françaises ou européennes.

Cathay Innovation a été récemment désigné premier investisseur privé français en capital-risque dans des startups françaises (par capital investi en 2024), une contribution significative pour faire de la France l'un des principaux hubs de l'IA à l'échelle mondiale.

Cathay Innovation investit à travers l'Europe, les États-Unis et l'Asie, en privilégiant les startups dédiées aux solutions d'intelligence artificielle appliquées à quatre verticales stratégiques : santé numérique, fintech, consommation et mobilité/énergie. La taille de ce fonds a été calibrée pour pouvoir répondre à des besoins en capitaux qui sont de plus en plus importants, et donc donner les moyens aux startups françaises de s'imposer à l'échelle internationale dans l'IA.

Le Fonds III jouit du soutien de nombreux investisseurs institutionnels et de grands groupes internationaux désireux d'accéder aux technologies de pointe développées par les startups de l'univers IA, désormais essentielles à la transformation de leurs secteurs.

Lors de la première clôture du fonds, des acteurs français de référence tels que Bpifrance, Sanofi, Total Energies, Valeo, BNP Paribas Cardif, Groupe SEB, Groupe ADP (Aéroports de Paris) avaient été annoncés, rejoints depuis par plusieurs autres grands groupes industriels internationaux comme Vale et Copec.