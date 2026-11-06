IA : Anthropic pourrait devoir revoir à la baisse ses ambitions boursières

( AFP / JOEL SAGET )

Le fleuron américain de l'intelligence artificielle (IA) Anthropic pourrait devoir se contenter d'une valorisation inférieure aux 1.500 milliards de dollars pour son entrée en Bourse, la chute brutale des valeurs technologiques ayant refroidi des investisseurs clés, a rapporté jeudi le Wall Street Journal.

Le créateur de l'assistant Claude vise une introduction en Bourse la semaine du 16 novembre et devait lever jusqu'à 100 milliards de dollars, selon la presse américaine, ce qui en ferait la plus importante de l'histoire, devant celle de SpaceX en juin (près de 86 milliards).

Trois grands investisseurs qui comptent participer à l'opération ont indiqué au quotidien que la valorisation devrait vraisemblablement être abaissée, l'un d'eux l'estimant plus proche de 1.000 milliards de dollars.

En octobre, plusieurs investisseurs avaient déjà ramené leurs attentes d'environ 2.000 milliards à environ 1.500 milliards de dollars, après un ralentissement de la croissance du chiffre d'affaires d'Anthropic.

Un des investisseurs cité par le WSJ a même évoqué la possibilité qu'Anthropic reporte son introduction. L'entreprise pourrait aussi réduire la taille de l'opération, selon le quotidien.

Cette entrée en Bourse se prépare alors que les investisseurs s'inquiètent de plus en plus des sommes colossales investies dans l'IA. Jeudi, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a plongé de plus de 5,5%, sa plus forte chute depuis avril 2025, les investisseurs craignant un coup de frein à la construction de centres de données après la large victoire des démocrates aux élections de mi-mandat.

Sollicitée par l'AFP, l'entreprise n'a pas répondu dans l'immédiat.

L'ampleur de l'opération et les liens d'affaires étroits d'Anthropic avec Google, Amazon et Nvidia donnent à ce projet des répercussions importantes pour les marchés et l'économie.

Son rival OpenAI, créateur de ChatGPT, a reporté à 2027 son propre projet d'entrée en Bourse.