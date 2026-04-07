IA: Anthropic entrevoit un chiffre d'affaires supérieur à son rival OpenAI

Anthropic, créatrice du modèle d'IA générative Claude, a annoncé lundi une croissance "exponentielle" de ses revenus, multipliés par trois en un trimestre ( AFP / JOEL SAGET )

Anthropic, créatrice du modèle d'IA générative Claude, a annoncé lundi une croissance "exponentielle" de ses revenus, multipliés par trois en un trimestre, au point de revendiquer pour la première fois un chiffre d'affaires annualisé supérieur à celui de son grand rival OpenAI, maison mère de ChatGPT.

"Notre chiffre d'affaires annualisé", c'est-à-dire extrapolé à partir des revenus récents, "a désormais dépassé les 30 milliards de dollars, contre environ 9 milliards fin 2025", a indiqué la start-up de San Francisco dans un communiqué.

OpenAI, qui revendique le record de 900 millions d'utilisateurs hebdomadaires pour ChatGPT, annonçait fin mars des revenus de deux milliards de dollars par mois, soit un rythme annualisé d'environ 24 milliards de dollars.

Ces chiffres annualisés ne sont pas des comptes audités mais des projections des deux entreprises compte tenu de l'accélération des revenus produits par l'IA générative. Les deux sociétés sont encore très déficitaires, ces revenus restant largement inférieurs aux investissements et aux dépenses consenties pour construire et exploiter les centres de données géants nécessaires à la ruée vers l'IA.

Mais ce rythme de croissance illustre la dynamique d'adoption des outils d'IA dans l'économie.

A titre de comparaison, Google a mis treize ans et Amazon seize pour atteindre la barre des 30 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Anthropic, fondée en 2021 par des anciens d'OpenAI, y parviendrait en cinq ans si ce rythme se maintenait.

L'entreprise, dirigée par la fratrie Dario et Daniela Amodei, a profité de la grande popularité des outils professionnels basés sur son modèle Claude. Elle affirme avoir désormais plus de 1.000 clients dépensant plus d'un million de dollars en rythme annualisé, soit un doublement en moins de deux mois.

OpenAI, bien plus populaire auprès du grand public avec ChatGPT, a entamé de son côté un recentrage sur ses outils professionnels, plus lucratifs, qui, par exemple, a entraîné fin mars l'arrêt de son réseau social de vidéos générées par IA, Sora2.

Ces performances d'Anthropic contrastent avec ses difficultés avec l'administration Trump, qui l'a désigné comme "un risque" pour la sécurité nationale après son refus de voir Claude utilisé par le Pentagone pour la surveillance de masse des citoyens américains ou pour opérer des armes entièrement autonomes.

Ces chiffres actualisés d'Anthropic ont été communiqués à l'occasion de l'accord signé avec Google et Broadcom pour déployer plusieurs gigawatts de capacité de calcul, à partir de 2027.

"La grande majorité de ces nouvelles capacités sera installée aux Etats-Unis", a précisé Anthropic, inscrivant ce projet dans le cadre de son engagement à investir 50 milliards de dollars dans les infrastructures américaines.

La construction accélérée de centres de données énergivores aux Etats-Unis suscite une opposition croissante des citoyens américains, en majorité sceptiques ou inquiets devant l'essor de l'IA selon des études d'opinions.