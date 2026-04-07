Accor et Risma renforcent leur alliance pour accélérer le développement touristique au Maroc
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 09:36
Accor annonce le renforcement de son partenariat historique avec Risma, marqué par le lancement de projets majeurs au Maroc, dont l'ouverture d'un Sofitel à Tanger, un programme de rénovation d'hôtels et la création d'une Académie de formation aux métiers du tourisme.
Cette collaboration vise à moderniser l'offre hôtelière, améliorer la compétitivité des établissements et soutenir le développement du capital humain local.
Les deux groupes entendent également accélérer leur expansion via un modèle de franchise, permettant un déploiement plus rapide et diversifié.
Ce nouvel élan s'inscrit dans la continuité de plus de 30 ans de coopération, malgré le décroisement de leurs participations en 2023.
Sébastien Bazin, PDG de Accor, fait part de sa "confiance dans le potentiel du tourisme marocain" et réaffirme l'engagement du groupe à investir dans le pays.
L'accord vise aussi à soutenir la montée en gamme de la destination Maroc, à l'approche d'échéances internationales comme la Coupe du Monde de football en 2030.
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