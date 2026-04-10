i2S porté par le pôle vision au premier trimestre
information fournie par Zonebourse 10/04/2026 à 08:43
La croissance a été portée par le pôle vision, dont les ventes ont bondi de 27%, soutenues notamment par les livraisons de produits sur mesure développés par Twiga.
i2S indique disposer des ressources financières et humaines nécessaires pour mener à bien ses projets de développement stratégique et sa politique d'investissement, tout en poursuivant sa stratégie de croissance externe.
Malgré un environnement géopolitique incertain, le groupe réaffirme sa confiance dans sa capacité à maintenir une croissance rentable et durable de ses ventes au cours des prochains semestres.
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