I.CERAM : Première pose en Grèce de l’implant sternal en céramique

I.CERAM annonce la première pose, au centre hospitalier Euroclinical à Athènes, en Grèce, de l’implant sternal en biocéramique. Cette opération a eu lieu le 28 mai dernier et a été réalisée par Monsieur Afksendiyos Kalangos, Chirurgien cardiovasculaire et Professeur à l’Université de Koç en Turquie.



A la suite de plusieurs chirurgies cardiaques lourdes, le manubrium du patient (partie haute du sternum) s’était complètement nécrosé (détruit). Il était nécessaire de reconstruire la perte osseuse de cet homme de 55 ans. Le Professeur Afksendiyos Kalangos, disposait de solutions invasives et peu adaptées à la destruction osseuse de son patient.