I.CERAM : Assemblée générale mixte du 16 juin 2022 - Mise à disposition des documents préparatoires

I.CERAM informe ses actionnaires qu’ils sont convoqués en Assemblée Générale Mixte le jeudi 16 juin 2022 à 11h au siège social – 1 rue Columbia, Parc d’Ester, 87068 Limoges.



L'avis de réunion, comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions présentées à l'Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) n°56 du 11 mai 2022. L'avis de convocation est paru au BALO n°65 du 1er juin 2022 ainsi que dans le journal d'annonces légales "Le Populaire du Centre" du même jour. Les modalités de participation et de vote à cette

Assemblée figurent dans cet avis.



L’avis de réunion, l'avis de convocation, ainsi que tous les documents et informations relatifs à cette Assemblée Générale peuvent être consultés sur le site Internet de la société : https://www.iceram.fr/investisseurs/informations-reglementees/