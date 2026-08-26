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Hyundai relève son objectif de marge et élargit sa gamme de véhicules hybrides aux États-Unis
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 07:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Avec plus de détails, des citations et des informations contextuelles)

* Plus de 100 modèles seront lancés ou renouvelés à l'échelle mondiale d'ici 2030

* L'Amérique du Nord accueillera plus de la moitié des mises à jour prévues

* Les actions ont reculé de 2,8 % malgré une hausse globale de 1,3 % de l'indice KOSPI

par Heekyong Yang et Heejin Kim

Hyundai Motor 005380.KS a dévoilé mercredi son intention d’augmenter sa capacité de production de 1,27 million d’unités d’ici 2030 et d’élargir sa gamme de véhicules hybrides aux États-Unis, alors que le constructeur sud-coréen cherche à porter sa marge d’exploitation au-dessus de 9 % d’ici quatre ans.

Hyundai a déclaré qu’il lancerait ou actualiserait plus de 100 véhicules à l’échelle mondiale d’ici 2030, dont plus de la moitié en Amérique du Nord, dans le but de regagner du terrain face à ses concurrents et de pénétrer de nouveaux segments.

Parmi les nouveaux modèles figureront le Santa Fe à autonomie prolongée (EREV) — son premier EREV qui sera construit dans son usine de l’Alabama — ainsi qu’un modèle hybride de luxe.

Il s’agit d’une « offensive produit à l’échelle de toutes les régions », a déclaré Hyundai, ajoutant qu’il ciblait également les « espaces vierges » où sa marque est aujourd’hui sous-représentée.

“Ces segments représentent environ 29 % de l’ensemble des ventes automobiles, ce qui met en évidence d’importantes opportunités de croissance.”

Hyundai a indiqué qu’il rehausserait son objectif de marge d’exploitation consolidée pour 2030, le faisant passer de la fourchette de 8 % à 9 % précédemment prévue à plus de 9 %, tout en maintenant ses prévisions de marge pour 2026 entre 6,3 % et 7,3 %.

Hyundai a également réaffirmé son objectif de 5,55 millions de véhicules vendus dans le monde d’ici 2030, ce qui équivaut à une part de marché de 6 %, et a indiqué que les véhicules électrifiés représenteraient 60 % des ventes d’ici là, contre 23 % en 2025.

“Nos fondamentaux n’ont jamais été aussi solides”, a déclaré le directeur général Jose Munoz, soulignant la position mondiale du groupe Hyundai Motor.

Hyundai Motor, avec sa filiale Kia Corp 000270.KS , est le troisième constructeur automobile mondial en termes de ventes.

Toutefois, l’expansion de Hyundai aux États-Unis est également confrontée à un risque lié à la politique commerciale, en raison de la révision en cours de l’Accord États-Unis-Mexique-Canada (USMCA), qui régit l’accès en franchise de droits des véhicules et des pièces détachées circulant en Amérique du Nord.

Les autorités américaines ont refusé de prolonger automatiquement cet accord, ce qui laisse entrevoir la possibilité de révisions annuelles et réduit la sécurité pour les projets d’investissement à forte intensité capitalistique qui dépendent de chaînes d’approvisionnement transfrontalières.

La société a également annoncé qu’elle allait annuler des actions propres d’une valeur d’environ 789 milliards de wons (570 millions de dollars), tout en maintenant un taux de distribution aux actionnaires d’au moins 35 %.

L'action Hyundai Motor a accentué ses pertes pour reculer de 2,8 % après ces annonces, alors que l'indice de référence KOSPI

.KS11 progressait de 1,3 % à 05h34 GMT.

(1 dollar = 1.384,7200 wons)

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HYUNDAI MOTOR
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