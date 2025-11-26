 Aller au contenu principal
Hyundai Motor va rappeler 143 472 véhicules américains pour un problème d'image de rétroviseur, selon la NHTSA
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 09:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Hyundai Motor America 005380.KS rappelle 143 472 véhicules Santa Fe et Santa Fe Hybrid aux Etats-Unis en raison de caméras de recul qui pourraient ne pas avoir été installées correctement, a déclaré mercredi l'Administration nationale américaine de la sécurité routière (National Highway Traffic Safety Administration).

Valeurs associées

HYUNDAI MOTOR
0,0000 USD OTCBB -100,00%
