Hyundai Motor rappelle plus de 568 500 véhicules américains pour un problème de ceinture de sécurité
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 09:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 3 et 4)

Hyundai Motor 005380.KS rappelle 568 580 véhicules Palisade aux États-Unis, en raison d'un problème avec les boucles des ceintures de sécurité qui pourraient ne pas attacher correctement les passagers en cas d'accident, a déclaré jeudi le régulateur américain de la sécurité automobile.

Le rappel concerne certains véhicules Palisade de l'année modèle 2020-2025, a précisé la National Highway Traffic Safety Administration.

Il est conseillé aux clients d'insérer fermement la ceinture dans la boucle d'un mouvement rapide et direct, en tirant sur la ceinture pour confirmer qu'elle est bien attachée, jusqu'à ce que le correctif du rappel soit effectué, a indiqué l'agence.

Le problème est dû à des pièces de la boucle de la ceinture de sécurité, qui peuvent avoir été fabriquées avec des dimensions physiques non conformes aux spécifications, a indiqué la NHTSA.

