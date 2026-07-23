Hyundai Motor manque ses prévisions pour le deuxième trimestre, mais maintient ses perspectives et prévoit le lancement de nouveaux modèles

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* Le résultat d'exploitation du deuxième trimestre recule de 21 % en raison d'un fléchissement des ventes, de perturbations de la production et d'une hausse des coûts

* La société maintient ses prévisions de marge pour l'ensemble de l'année et table sur une reprise au second semestre

* La hausse des coûts des matières premières a entraîné une charge supplémentaire de 400 milliards de wons au deuxième trimestre

* L'objectif de marge annuel reste ambitieux, selon un analyste

(Ajout des commentaires de Hyundai issus de la conférence téléphonique sur les résultats au paragraphe 4, et des plans pour la Journée des investisseurs avec le directeur général au paragraphe 23) par Heekyong Yang et Heejin Kim

Hyundai Motor 005380.KS a annoncé jeudi une baisse de 21 % de son résultat d'exploitation au deuxième trimestre, manquant ainsi les estimations des analystes, la baisse des ventes de véhicules, les perturbations de production et la hausse des coûts ayant contrebalancé l'effet favorable d'un won plus faible.

Ces résultats en baisse soulignent les défis croissants auxquels est confrontée l’industrie automobile, les constructeurs automobiles étant confrontés à la hausse des coûts de l’énergie et des matières premières ainsi qu’aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées aux droits de douane américains et au conflit au Moyen-Orient.

Toutefois, l’entreprise sud-coréenne a maintenu ses prévisions annuelles inchangées, car elle prévoit d’augmenter sa production et de lancer de nouveaux modèles au second semestre, après avoir subi des perturbations de production supplémentaires au trimestre dernier en raison d’un incendie survenu chez un fournisseur .

« En maintenant nos prévisions pour l’ensemble de l’année, nous indiquons que nous nous attendons à une poursuite de la croissance au cours des troisième et quatrième trimestres », a déclaré la société lors d’une conférence téléphonique sur ses résultats.

Certains analystes ont toutefois averti qu’il serait difficile pour Hyundai d’atteindre son objectif de marge d’exploitation pour l’ensemble de l’année, compris entre 6,3 % et 7,3 %, en raison de conditions de marché difficiles.

Shin Yoon-chul, analyste chez Kiwoom Securities, a déclaré que la reprise des résultats dépendrait du succès des lancements des versions redessinées du Tucson et de l’Avante, les deux modèles de Hyundai qui enregistrent les plus gros volumes de ventes à l’échelle mondiale.

Hyundai, qui, avec sa filiale Kia Corp 000270.KS , constitue le troisième groupe automobile mondial en termes de ventes, a enregistré un bénéfice d’exploitation de 2 900 milliards de wons (1,98 milliard de dollars) pour la période d’avril à juin.

Ce chiffre est à comparer aux 3 200 milliards de wons prévus par LSEG SmartEstimate, dont les estimations s’appuient principalement sur les analystes dont les prévisions s’avèrent le plus souvent exactes.

UNE CONCURRENCE CROISSANTE

L’entreprise est également confrontée à une concurrence de plus en plus vive en Corée du Sud, l’un de ses marchés les plus rentables et les plus importants, alors que les constructeurs automobiles mondiaux élargissent leur offre de véhicules électriques et de logiciels.

Tesla TSLA.O , première marque automobile importée, prévoit de déployer une nouvelle version de son logiciel « Full Self Driving » en Corée du Sud, ce qui en fera le deuxième marché, après les États-Unis, à bénéficier de cette mise à jour.

M. Shin a déclaré que ce nouveau logiciel élargirait considérablement l’accès à la technologie avancée d’aide à la conduite de Tesla au-delà de ses modèles haut de gamme Model S, Model X et Cybertruck, ce qui pourrait accroître la pression concurrentielle sur le groupe Hyundai Motor.

Le marché des véhicules importés du pays est devenu de plus en plus concurrentiel, le constructeur chinois BYD 002594.SZ ayant dépassé Lexus et Volvo pour devenir la quatrième marque étrangère importée en importance.

Les voitures particulières importées ont représenté près d’un quart des véhicules particuliers nouvellement immatriculés au premier semestre 2026, soit le niveau le plus élevé depuis cinq ans, selon le cabinet d’études de marché Carisyou.

L'entreprise a fait état d'une chute de 16 % de ses ventes de véhicules en Corée du Sud au deuxième trimestre.

Elle a renforcé ses mesures incitatives aux États-Unis pour contrer la suppression des subventions en faveur des véhicules électriques et a également augmenté ses dépenses en Europe en raison de la concurrence de plus en plus agressive des constructeurs automobiles chinois.

Hyundai Motor a indiqué que son chiffre d’affaires avait augmenté de 2 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 49 200 milliards de wons.

Lors de la présentation de ses résultats, Hyundai a expliqué que la hausse des prix des matières premières essentielles, notamment les plastiques, due au conflit au Moyen-Orient et à l’inflation, avait entraîné une augmentation des coûts d’environ 400 milliards de wons au deuxième trimestre.

RÉORIENTATION VERS L'IA

Hyundai a intensifié ses investissements dans la robotique, les « véhicules définis par logiciel » et la conduite autonome, à la recherche de nouveaux moteurs de croissance au-delà de la construction automobile traditionnelle.

La semaine dernière, le groupe Hyundai Motor a annoncé qu’il prendrait le contrôle total de la société de robotique Boston Dynamics, ce qui lui conférera une plus grande flexibilité alors qu’il se prépare à déployer des robots humanoïdes Atlas dans son usine de Géorgie à partir de 2028.

L’enthousiasme des investisseurs face à l’offensive du groupe dans le domaine de ce qu’on appelle l’« IA physique » a contribué à propulser l’action Hyundai à des niveaux records en début de mois, même si certains analystes se sont demandé si cette hausse n’avait pas dépassé les perspectives de bénéfices à court terme. Hyundai Motor prévoit d’organiser sa Journée des investisseurs avec son directeur général le 26 août afin de présenter ses principales stratégies.

L'action Hyundai Motor a clôturé en hausse de 3,4 %, contre une progression de 4,4 % de l'indice de référence KOSPI .KS11 . (1 $ = 1 467,2000 wons)