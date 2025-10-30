Hyundai Motor maintient ses objectifs de résultats après que les droits de douane américains ont affecté le bénéfice du troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Hyundai se concentre sur les ventes de véhicules à forte marge aux États-Unis.

*

Maintient ses objectifs après l'accord commercial entre Séoul et Washington

*

Les droits de douane sur les importations d'automobiles coréennes seront ramenés de 25 % à 15 %

*

Les actions de Hyundai clôturent en hausse de 2,7 % à Séoul

(Ajout de commentaires de l'entreprise à partir du paragraphe 10) par Heekyong Yang et Hyunjoo Jin

Legroupe sud-coréen Hyundai Motor 005380.KS a enregistré une baisse de 29% de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre jeudi, sous l'effet des droits de douane américains, mais a déclaré qu'il maintiendrait ses objectifs pour l'ensemble de l'année après que Séoul et Washington ont conclu un accord commercial .

Les États-Unis sont le plus grand marché de Hyundai et génèrent environ 40 % de son chiffre d'affaires. Les véhicules du constructeur automobile sont soumis à des droits de douane de 25 % depuis avril.

Mercredi, le président américain Donald Trump et son homologue sud-coréen Lee Jae Myung ont conclu un accord qui ramènerait ce taux à 15 %.

Hyundai, qui avec sa filiale Kia 000270.KS est le troisième groupe automobile mondial en termes de ventes, a déclaré qu'il s'en tiendrait à son objectif de chiffre d'affaires et de marge bénéficiaire pour l'année.

La société a enregistré un bénéfice d'exploitation de 2,5 billions de wons (1,76 milliard de dollars) pour la période juillet-septembre, en baisse par rapport aux 3,6 billions de wons enregistrés l'année précédente.

Les bénéfices étaient conformes aux 2,5 billions de wons de LSEG SmartEstimate, qui est pondéré par les analystes qui sont plus régulièrement précis.

Le constructeur automobile a déclaré que les droits de douane américains lui ont coûté 1,8 billion de wons au troisième trimestre, contre 828 milliards de wons au trimestre précédent.

"Les changements dans l'environnement commercial, y compris les droits de douane, auraient un impact sur nos bénéfices et constituent un facteur de risque majeur pour les opérations commerciales futures", a déclaré Hyundai dans un communiqué. Le groupe prévoit également un ralentissement continu des ventes sur les marchés émergents.

Le groupe, qui comprend également la filiale Hyundai Mobis

012330.KS , a salué l'avancée commerciale de mercredi.

L'accord entre la Corée du Sud et les États-Unis a "résolu toutes les incertitudes" concernant les droits de douane sur les automobiles, a déclaré un cadre de Hyundai aux journalistes lors d'un appel téléphonique jeudi.

Hyundai Motor a déclaré que son chiffre d'affaires avait augmenté de 8,8 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 46,7 billions de wons, alors que le consensus des analystes était de 45,8 billions de wons .

Les actions de Hyundai Motor, qui avaient augmenté plus tôt après l'accord commercial, ont réduit leurs gains et ont clôturé en hausse de 2,7 % à Séoul.

Malgré les droits de douane américains, les ventes au détail de Hyundai aux États-Unis ont augmenté de 12,7 % par rapport à l'année précédente, car l'entreprise s'est concentrée sur les véhicules électriques, qui ont bénéficié d'un allègement fiscal qui a expiré à la fin du mois de septembre, et sur les modèles à forte marge. Les véhicules hybrides ont représenté 20 % des ventes totales aux États-Unis, a déclaré Hyundai, soit le taux le plus élevé jamais atteint.

En Europe, les ventes de Hyundai ont augmenté de 3,2 % en glissement annuel, grâce aux véhicules écologiques. Les véhicules à énergie verte, y compris les voitures à batterie et à hydrogène, ont représenté 49 % des ventes totales de Hyundai dans le bloc.

L'entreprise vise à augmenter les ventes de véhicules hybrides et de sa berline de luxe Genesis d'ici 2026, a déclaré un dirigeant. Le constructeur automobile a également déclaré qu'il envisageait de produire une Genesis hybride dans ses usines aux États-Unis.

La demande de véhicules à batterie pure pourrait se rétablir après 2030, a déclaré Hyundai, sans donner plus de détails.