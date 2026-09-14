Hyundai Motor lancera son propre système d'aide à la conduite en 2029

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Un logiciel de conduite autonome développé en interne, dont le lancement était initialement prévu pour fin 2027

* Hyundai et Nvidia s'associent pour lancer des systèmes avancés d'aide à la conduite en 2028

* Hyundai concevra cette technologie en collaboration avec Nvidia, selon un dirigeant

(Mise à jour de l'article du 13 septembre pour ajouter les commentaires d'un dirigeant au paragraphe 8)

par Hyunjoo Jin

Le groupe Hyundai Motor lancera des véhicules équipés de son logiciel propriétaire d'aide à la conduite fin 2029, soit deux ans plus tard que prévu, et s'appuiera entre-temps sur Nvidia NVDA.O pour accélérer ce déploiement.

Le constructeur automobile sud-coréen s’associera au fabricant américain de puces pour déployer des systèmes avancés d’aide à la conduite, appelés « Niveau 2+ » et « Niveau 2++ », en 2028, a déclaré un dirigeant de Hyundai.

Selon les analystes, ce retard dans le développement en interne d’un logiciel de conduite automatisée rend Hyundai davantage dépendant de Nvidia, alors que ses concurrents, notamment Tesla et les constructeurs automobiles chinois, s’efforcent de commercialiser des fonctions d’aide à la conduite de plus en plus performantes.

« Notre partenariat avec Nvidia ne signifie pas que nous remettons entièrement notre destin entre leurs mains », a déclaré Park Min-woo, président du groupe Hyundai Motor, lors d’une conférence de presse.

Hyundai co-concevra cette technologie avec Nvidia, a précisé M. Park, et utilisera les données issues du système pour entraîner et perfectionner sa propre plateforme logicielle, baptisée Atria.

RENFORCEMENT DES LIENS AVEC NVIDIA

M. Park, ancien cadre de Nvidia qui a rejoint Hyundai en janvier, a été le fer de lance du renforcement des liens entre le constructeur automobile et le fabricant de puces.

Sa stratégie marque un changement par rapport à celle de son prédécesseur, Song Chang-hyeon, qui s’était fortement concentré sur le développement logiciel en interne avant son départ soudain en décembre.

M. Park a déclaré que Hyundai aurait pu déployer plus tôt sa technologie de niveau 2++ développée en interne, mais a délibérément ralenti le calendrier afin de concentrer ses ressources internes sur un objectif à long terme.

Les véhicules Hyundai équipés de la plateforme Hyperion 10 de Nvidia se passeront dans un premier temps des capteurs lidar, coûteux, au profit de caméras, de capteurs à ultrasons et d’un radar, a précisé M. Park.

Toutefois, Hyundai envisage d’utiliser le lidar pour ses systèmes automatisés de niveau 3, qui permettent une conduite sans les mains dans des conditions spécifiques.

« Pour garantir véritablement la sécurité, nous estimons que la redondance des capteurs est essentielle: si un capteur tombe en panne, les autres doivent être capables d’assurer la sécurité du fonctionnement », a déclaré M. Park, sans toutefois donner de calendrier pour la commercialisation du niveau 3.

Hyundai et sa filiale Kia Corp, qui se classent ensemble au troisième rang mondial des constructeurs automobiles avec des ventes annuelles dépassant les 7 millions de véhicules, prévoient de tirer parti de l’ampleur de leur parc automobile mondial pour collecter des données afin d’entraîner leur technologie de conduite autonome, a déclaré M. Park.

Hyundai a déclaré qu’elle prévoyait de dépasser ses concurrents en termes de volume de données de conduite accumulées d’ici 2033.

Le groupe Hyundai Motor renforce sa collaboration avec Nvidia dans les domaines de la conduite autonome, des centres de données d’intelligence artificielle et des robots humanoïdes développés par Boston Dynamics, filiale de Hyundai.

Le « niveau 2+ » désigne généralement des systèmes d’aide à la conduite plus performants qui fonctionnent sur autoroute, tandis que les systèmes de « niveau 2++ » peuvent gérer une conduite urbaine plus complexe, à l’instar du système « Full Self-Driving » de Tesla. Ces deux niveaux nécessitent toutefois toujours la supervision du conducteur.