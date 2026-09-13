Hyundai Motor lancera son propre système d'aide à la conduite en 2029

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par Hyunjoo Jin

Le groupe Hyundai Motor lancera fin 2029 des véhicules équipés de son logiciel propriétaire d’aide à la conduite, soit deux ans plus tard que prévu, et s’appuiera dans l’intervalle sur Nvidia NVDA.O pour accélérer ce déploiement.

Le constructeur automobile sud-coréen s'associera au fabricant américain de puces pour déployer en 2028 des systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS), connus sous les noms de « Level 2+ » et « Level 2++ », a déclaré un dirigeant de Hyundai.

Ce revirement souligne les difficultés rencontrées par Hyundai pour développer en interne un logiciel de conduite automatisée, un projet dont le lancement était initialement prévu pour fin 2027, tout en suscitant des inquiétudes quant à sa dépendance croissante vis-à-vis de Nvidia.

Ce retard a alimenté les craintes que le constructeur automobile ne prenne encore plus de retard sur Tesla TSLA.O et ses concurrents chinois dans la course à la commercialisation de la conduite autonome.

« Notre partenariat avec Nvidia ne consiste pas à laisser entièrement notre destin entre leurs mains », a déclaré Park Min-woo, président du groupe Hyundai Motor, lors d’une conférence de presse.

M. Park a précisé que Hyundai concevrait cette technologie en collaboration avec Nvidia et utiliserait les données issues du système pour entraîner et perfectionner sa propre plateforme logicielle, baptisée Atria.

M. Park, ancien cadre de Nvidia qui a rejoint Hyundai en janvier, a été le fer de lance du renforcement des liens entre le constructeur automobile et le fabricant de puces. Sa stratégie marque un changement par rapport à celle de son prédécesseur, Song Chang-hyeon, qui s’était fortement concentré sur le développement logiciel en interne avant son départ soudain en décembre.

Les véhicules Hyundai équipés de la plateforme Hyperion 10 de Nvidia se passeront dans un premier temps des capteurs lidar, coûteux, au profit de caméras, de capteurs à ultrasons et d’un radar, a précisé M. Park.

Cependant, Hyundai envisage d’utiliser le lidar pour ses systèmes automatisés de niveau 3, qui permettent une conduite sans les mains dans des conditions spécifiques.

«Pour garantir véritablement la sécurité, nous estimons que la redondance des capteurs est essentielle: si un capteur tombe en panne, les autres doivent être capables d’assurer la sécurité du véhicule», a déclaré M. Park, sans préciser de calendrier pour la commercialisation du niveau 3.

Hyundai et sa filiale Kia Corp, qui se classent ensemble au troisième rang mondial des constructeurs automobiles avec des ventes annuelles dépassant les 7 millions de véhicules, prévoient de tirer parti de l’envergure mondiale de leur parc automobile pour collecter des données afin d’entraîner leur technologie de conduite autonome, a déclaré M. Park. Hyundai a indiqué qu’elle prévoyait de dépasser ses concurrents en termes de données de conduite cumulées d’ici 2033.

Le groupe Hyundai Motor renforce sa collaboration avec Nvidia dans les domaines de la conduite autonome, des centres de données d’intelligence artificielle et des robots humanoïdes développés par Boston Dynamics, filiale de Hyundai.

Le « niveau 2+ » désigne généralement des systèmes d’aide à la conduite plus performants qui fonctionnent sur autoroute, tandis que les systèmes de « niveau 2++ » peuvent gérer une conduite urbaine plus complexe, à l’instar du système « Full Self-Driving » de Tesla. Ces deux types de systèmes nécessitent toutefois toujours la supervision du conducteur.